Україну прирівняли до країн з авторитарними режимами через заборону в'їжджати іспанським журналістам
Про це пише "Громадське" з посиланням на повідомлення ABC News.
Організація журналістів Мадрида закликала українську владу скасувати це рішення. Вона також просить іспанську владу вимагати офіційних пояснень від Києва.
"Робота журналістів у країнах, де триває конфлікт, архіважлива для отримання незалежної та правдивої інформації. Уряд не повинен заважати цьому за жодних обставин", – йдеться в заяві.
Організація також назвала це рішення "спробою ввести цензуру, яка властива авторитарним режимам".
Памплієгу та Састре депортували з України у четвер, 24 серпня, пише видання Publico.
За словами Памплієги, причиною цьому стало те, що їхні імена були у списках спецслужб.
"З’ясувалося, що нас включили до іншого списку спецслужб разом з 40 іменами. Нас вважають загрозою національній безпеці (України, – ред.). Нам заборонили в’їзд до країни до 2020 року", – написав він у Twitter.
У вересні 2015 Антоніо Памплієгу та Анхеля Састре включили до санкційного списку фізичних осіб, відповідальних за здійснення злочинної діяльності проти України. У списку опинилося більше сорока журналістів та блогерів – не лише представників російських медіа, а й британського ВВС та німецького Die Zeit. Згідно з указом, до них вжито обмежувальний захід у формі "відмови в наданні та скасуванні віз резидентам іноземних держав, застосуванні заборон в’їзду на територію України".
Однак після того, як світова журналістська спільнота та організації з захисту журналістів висловили обурення, президент України Петро Порошенко наказав виключити імена шістьох журналістів із списку.
Антоніо Памплієга та Анхель Састрес – іспанські журналісти, які працюють у гарячих точках. Зокрема, вони писали про конфлікт на сході України
Нагадаємо, поліція Києва відкрила кримінальне провадження через публікацію інтернет-ресурсом "Миротворець" списків журналістів, нібито акредитованих на окупованих територіях Донбасу.
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