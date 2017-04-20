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Україну та Іран з'єднає прямий тестовий потяг для перевезення сільгосппродукції

Маршрут пролягатиме через територію Грузії та Азербайджану
Україна та Іран домовилися про запуск тестового потягу для транспортування сільськогосподарської продукції
Україну та Іран з Фото: Fotolia / Borna_Mir

Маршрут пролягатиме через територію Грузії та Азербайджану. Запустити потяг мають влітку 2017 року.

"Це надзвичайно перспективний напрямок співпраці для обох країн. Україна має розробляти нові міжнародні транспортні коридори з тим, аби стати надійним транзитним мостом між країнами Європи, Азії та Сходу", – розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляє прес-служба відомства.

Сторони також обговорили співробітництво у галузі морського та автомобільного транспорту, окремо зупинились на питаннях посилення взаємодії в авіаційній сфері.

Нагадаємо, також Володимир Омелян заявив, що Бескидський залізничний тунель у Карпатах буде відкритий до кінця 2017 року.

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20 04 2017 13:35
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