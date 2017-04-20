НОВИНИУкраїна та Іран домовилися про запуск тестового потягу для транспортування сільськогосподарської продукціїПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україну та Іран з'єднає прямий тестовий потяг для перевезення сільгосппродукції
Маршрут пролягатиме через територію Грузії та Азербайджану
Фото: Fotolia / Borna_Mir
Маршрут пролягатиме через територію Грузії та Азербайджану. Запустити потяг мають влітку 2017 року.
"Це надзвичайно перспективний напрямок співпраці для обох країн. Україна має розробляти нові міжнародні транспортні коридори з тим, аби стати надійним транзитним мостом між країнами Європи, Азії та Сходу", – розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляє прес-служба відомства.
Сторони також обговорили співробітництво у галузі морського та автомобільного транспорту, окремо зупинились на питаннях посилення взаємодії в авіаційній сфері.
Нагадаємо, також Володимир Омелян заявив, що Бескидський залізничний тунель у Карпатах буде відкритий до кінця 2017 року.
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