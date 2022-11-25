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Україну відвідає Президентка Угорщини - ЗМІ

Президентка Угорщини Каталін Новак здійснить візито до Києва та стане найбільш високопоставленою представницею сусідньої держави, що відвідає Україну від початку російського вторгнення.
Україну відвідає Президентка Угорщини - ЗМІ Фото: Укрінформ
Про візит повідомило угорське видання Index.
 
За даними видання, Новак здійснить візит до України на запрошення президента України Володимира Зеленського. 
 
Передбачається, що Новак спочатку вирушить до Польщі літаком, а звідти в Україну поїздом.
 
Канцелярія президента Угорщини заявила, що не спростовує та не підтверджує цю інформацію. Між тим, джерела  зазначають про можливе долучення Угорщини до зернової ініціативи, яку представлять в Києві у суботу.
 
Раніше Каталін Новак приєдналася до заяви із засудженням масованої ракетної атаки проти України 10 жовтня, в якій одинадцять президентів засудили напад. У заяві було сказано про неприйнятність того, що представники Москви погрожують світові ядерною зброєю.
 
У вересні вона заявила Генеральній Асамблеї ООН, що Угорщина засуджує російську агресію та надає економічну та гуманітарну допомогу біженцям з України відповідно до позиції угорського уряду. Вона також закликала країни-члени ООН зробити мир пріоритетом.
 
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25 11 2022 21:33
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