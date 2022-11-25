ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидентка Угорщини Каталін Новак здійснить візито до Києва та стане найбільш високопоставленою представницею сусідньої держави, що відвідає Україну від початку російського вторгнення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україну відвідає Президентка Угорщини - ЗМІ
Фото: Укрінформ
Про візит повідомило угорське видання Index.
За даними видання, Новак здійснить візит до України на запрошення президента України Володимира Зеленського.
Передбачається, що Новак спочатку вирушить до Польщі літаком, а звідти в Україну поїздом.
Канцелярія президента Угорщини заявила, що не спростовує та не підтверджує цю інформацію. Між тим, джерела зазначають про можливе долучення Угорщини до зернової ініціативи, яку представлять в Києві у суботу.
Раніше Каталін Новак приєдналася до заяви із засудженням масованої ракетної атаки проти України 10 жовтня, в якій одинадцять президентів засудили напад. У заяві було сказано про неприйнятність того, що представники Москви погрожують світові ядерною зброєю.
У вересні вона заявила Генеральній Асамблеї ООН, що Угорщина засуджує російську агресію та надає економічну та гуманітарну допомогу біженцям з України відповідно до позиції угорського уряду. Вона також закликала країни-члени ООН зробити мир пріоритетом.
Читайте також: Поведінка Угорщини дуже насторожує.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 11 2022 21:33 МЕДІА
- ФОТО Протести проти приїзду путіна та лукашенка відбулися у Єревані (фото)
- ФОТО На саміті G20 зустрілися Байден та Ердоган
- ВІДЕО Якщо росія хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями: виступ Зеленського на G20
- росія програла війну давно. Залишається змусити путіна визнати поразку – Лоуренс Фрідман
- Війна росії проти України не повинна закінчитися переговорами. Покиньте "дурнуватий реалізм". Дайте Україні всю зброю, крім ядерної – Еліот А. Коен
СТАТТІ