Україну вперше запросили на зустріч міністрів закордонних справ G7
За словами посла України в Канаді Андрія Шевченко, це вперше в історії Україна буде присутня на повноцінному, плановому заході країн "Великої сімки", передає "Європейська правда".
Посол підтвердив, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін отримав запрошення на зустріч від своєї колеги, канадського міністра Христі Фріланд.
"Прийшов час серйозних, стратегічних рішень щодо України, Росії і щодо того, як розвернути світ до миру і міжнародного порядку. Ми раді, що Україна зможе приєднатися до цієї важкої, але критично необхідної розмови, і розраховуємо зробити цінний внесок у майбутні спільні рішення", - повідомив посол.
Шевченко наголосив, що Україна вдячна Канаді як країні, що головує у G7, за цю ініціативу.
"Ми бачимо у цьому запрошенні спільну волю всіх наших друзів у країнах "Великої сімки", - додав дипломат.
Україна сподівається, що ця розмова буде продовжена на майбутньому саміті лідерів G7, який відбудеться у червні у канадському регіоні Шарлевуа, зазначив Шевченко.
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