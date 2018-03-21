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Україна найдешевша країна Європи, - рейтинг

У світі дешевше, ніж в Україні, можна прожити лише в Пакистані та Єгипті
Україна посіла третє місце в списку найдешевших країн світу і перше серед європейських країн.
Україна найдешевша країна Європи, - рейтинг Фото: EPA / UPG

Такі результати дослідження на основі індексу вартості проживання Numbeo опублікувала британська компанія MoveHub, повідомляє BBC.

Показник враховує майже півсотні факторів. Серед них, зокрема, вартість оренди житла, їжі в недорогих ресторанах, абонемента в спортзал, проїзду на міському транспорті і комунальних послуг.

Дешевше, ніж в Україні, можна прожити в Пакистані та Єгипті.

Також серед найдешевших країн - Індія, Туніс, Косово і Грузія.

У п'ятірку найдорожчих країн входять Бермуди, Швейцарія, Ісландія, Норвегія і Багами.

Україна в рейтингу найдорожчих країн посідає 113 місце.

Нагадаємо, Київ піднявся у рейтингу найдорожчих міст світу і посідає 110 місце зі 133 проаналізованих населених пунктів.

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21 03 2018 10:23
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