Україна найдешевша країна Європи, - рейтинг
Такі результати дослідження на основі індексу вартості проживання Numbeo опублікувала британська компанія MoveHub, повідомляє BBC.
Показник враховує майже півсотні факторів. Серед них, зокрема, вартість оренди житла, їжі в недорогих ресторанах, абонемента в спортзал, проїзду на міському транспорті і комунальних послуг.
Дешевше, ніж в Україні, можна прожити в Пакистані та Єгипті.
Також серед найдешевших країн - Індія, Туніс, Косово і Грузія.
У п'ятірку найдорожчих країн входять Бермуди, Швейцарія, Ісландія, Норвегія і Багами.
Україна в рейтингу найдорожчих країн посідає 113 місце.
Нагадаємо, Київ піднявся у рейтингу найдорожчих міст світу і посідає 110 місце зі 133 проаналізованих населених пунктів.
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