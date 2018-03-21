Україна найдешевша країна Європи, - рейтинг

У світі дешевше, ніж в Україні, можна прожити лише в Пакистані та Єгипті

Україна посіла третє місце в списку найдешевших країн світу і перше серед європейських країн.

Такі результати дослідження на основі індексу вартості проживання Numbeo опублікувала британська компанія MoveHub, повідомляє BBC.

Показник враховує майже півсотні факторів. Серед них, зокрема, вартість оренди житла, їжі в недорогих ресторанах, абонемента в спортзал, проїзду на міському транспорті і комунальних послуг.

Дешевше, ніж в Україні, можна прожити в Пакистані та Єгипті.

Також серед найдешевших країн - Індія, Туніс, Косово і Грузія.

У п'ятірку найдорожчих країн входять Бермуди, Швейцарія, Ісландія, Норвегія і Багами.

Україна в рейтингу найдорожчих країн посідає 113 місце.

Нагадаємо, Київ піднявся у рейтингу найдорожчих міст світу і посідає 110 місце зі 133 проаналізованих населених пунктів.