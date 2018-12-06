Україну запросили до "Південного газового коридору"
Про це він сказав у рамках робочого візиту до Туреччини президента України Петра Порошенка, повідомляє прес-служба президента.
Алієв подякував Порошенку за створення сприятливих умов для відкриття Торговельного дому Азербайджану в Києві і запросив до участі в проекті Південний газовий коридор.
Також президенти поговорили про розширення відносин у тристоронньому форматі Україна–Азербайджан–Туреччина та обмінялися думками про підготовку 6-го засідання Ради президентів України та Азербайджану.
29 травня 2018 року Алієв запустив першу нитку проекту "Південний газовий коридор", за яким газ буде транспортуватися з Азербайджану до ЄС.
Як відомо, "Південний газовий коридор" або Трансадріатичний трубопровід (TAP) протяжністю 870 км починатиметься у Комотіні в Греції і протягнеться до Апулії в Італії через Албанію. Він буде використовуватися для транспортування газу з родовища Шах Деніз II в Каспійському морі.
Ще два суміжні трубопровідні проекти – Трансанатолійський газопровід (TANAP), який проходить по території Туреччини, і Південний кавказький трубопровід (SCP), який проходить через Азербайджан і Грузію, – складуть "Південний газовий коридор" (TAP). Вартість проекту оцінюється в суму понад $40 млрд.
Постачання азербайджанського газу до Європи очікуються в 2020 році в об'ємі 10 млрд кубометрів. Крім того, 6 млрд кубометрів азербайджанського газу постачатиметься до західних регіонів.
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