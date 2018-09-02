Україну засипає снігом, дороги чистять більше як 1 600 одиниць техніки

В Україні тривають снгігопади, до розчистки доріг залучили дві тисячі 188 осіб і тисячу 622 одиниці техніки.

"Спостерігаються опади у вигляді снігу у місті Києві, Волинській, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях", - повідомляє прес-служба ДСНС.

За даними рятувальників, рух транспорту на автошляхах держави забезпечено. У Вінницькій області для розчистки доріг та недопущення утворення заторів обмежено рух великогабаритного транспорту на ділянці автодороги М-21 від м. Жмеринка до м. Могилів-Подільський (73 км завдовжки ).

Для забезпечення проїзду, розчистки автодоріг та надання допомоги у буксируванні транспорту на території України залучено 1 тис. 622 од. тех. та 2 тис. 188 чол., у тому числі від Укравтодору 1 тис. 598 од. тех. та 2 тис. 121 чол., від ДСНС 24 од. тех. та 67 чол. о/с. Підрозділами ДСНС 8 лютого проведено буксирування 14 од. автотранспортних засобів, надано допомогу 22 громадянам.

Нагадаємо, станом на ранок 5 лютого, в Україні знеструмленими залишаються 112 населених пунктів у трьох областях.

