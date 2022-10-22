Укралізниця повідомила про затримку деяких потягів

Це сталрся через знеструмлення внаслідок обстрілів

Через атаку російських окупантів по енергетичній інфраструктурі 22 жовтня деякі ділянки залізниці лишаються знеструмленими. Наразі відомо про затримку чотирьох рейсів.

Про це повідомляє Укрзалізниця в Telegram.

Зазначається, що поїзди слідують під резервними тепловозами.

З-поміж 55 поїздів, що наразі в дорозі, із затримкою на півгодини прямують рейси:

№81 Київ - Ужгород;

№1 Харків - Івано-Франківськ;

№119 Запоріжжя - Львів;

№755 Київ - Луцьк.

Укрзалізниця нагадує, що під час тривоги посадка й висадка на вокзалах здійснюються через підземні переходи за їх наявності, а пасажири очікують в укриттях.

У разі спізнення на рейс через тривогу, дозволяється посадка з тим же квитком на наступний поїзд у тому ж напрямку.

Окрім того, жителі низки областей залишилися без електроенергії та частково - без водопостачання.

Нагадаємо, влучання ракет зранку 22 жовтня зафіксовані в Хмельницькій, Рівненській, Чернівецькій та Львівській областях.