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Укралізниця повідомила про затримку деяких потягів
Фото: atn.ua
Через атаку російських окупантів по енергетичній інфраструктурі 22 жовтня деякі ділянки залізниці лишаються знеструмленими. Наразі відомо про затримку чотирьох рейсів.
Про це повідомляє Укрзалізниця в Telegram.
Зазначається, що поїзди слідують під резервними тепловозами.
З-поміж 55 поїздів, що наразі в дорозі, із затримкою на півгодини прямують рейси:
№81 Київ - Ужгород;
№1 Харків - Івано-Франківськ;
№119 Запоріжжя - Львів;
№755 Київ - Луцьк.
Укрзалізниця нагадує, що під час тривоги посадка й висадка на вокзалах здійснюються через підземні переходи за їх наявності, а пасажири очікують в укриттях.
У разі спізнення на рейс через тривогу, дозволяється посадка з тим же квитком на наступний поїзд у тому ж напрямку.
Окрім того, жителі низки областей залишилися без електроенергії та частково - без водопостачання.
Нагадаємо, влучання ракет зранку 22 жовтня зафіксовані в Хмельницькій, Рівненській, Чернівецькій та Львівській областях.
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22 10 2022 11:06 МЕДІА
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