"Укравтодор" може звузити ширину смуг руху в містах
У проекті ДБН "Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів" ширина смуги руху в містах передбачена на рівні 3,0 м, житлових вулиць та проїздів- 2,75 м, магістральних доріг у великих містах – 3,5 м, заявляють у прес-службі "Укравтодору", інформує "Економічна правда".
Чинними на сьогодні будівельними нормами ширина смуги руху передбачена: 3,75 м – для І та ІІ категорій дороги, 3,50 м – для ІІІ, 3,0 м – для IV, а для V категорії ширина проїзної частини передбачена на рівні 4,5 м без розділення її на смуги руху.
Разом з цим, у населених пунктах, в яких діє обмеження швидкості до 60 км/год, дозволяється звужувати ширину смуги руху до 3,25 м зі встановленням дорожних знаків.
Одночасно, "Укравтодором" розглядається питання зменшення швидкості руху при в’їзді в населені пункти шляхом влаштування засобів її примусового зниження. Для цього використовуватимуться шикани - послідовність тісних звивистих поворотів (зазвичай у формі літери "S") на трасі, що використовується на міських вулицях для цілеспрямованого уповільнення автомобілів.
Це питання зараз вивчається в частині розроблення проектних рішень.
За інформацією "Укравтодору", щорічно в Україні скоюється до 180 тисяч дорожньо-транспортних пригод, в яких гине до 5 тисяч осіб та травмуються близько 30 тисяч. До 80 % таких пригод стається в населених пунктах.
Основними причинами таких пригод є порушення водіями швидкісного режиму, що призводить до зіткнень та наїзду на пішоходів.
Нагадаємо, що державне агентство автомобільних доріг "Укравтодор" 19 липня відкрило перший в Україні комплекс примусового вповільнення трафіка на в'їзді в населений пункт. Він з'явився в місті Лохвиця Полтавської області.
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