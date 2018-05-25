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Новак: електромобілі є загрозою для наповнення дорожнього фонду "Укравтодору"

"Якщо їх кількість буде зростати, то потрібно буде шукати інші джерела наповнення фонду"
В.о. голови "Укравтодору" Славомір Новак заявив, що електромобілі є єдиною загрозою для наповнення дорожнього фонду "Укравтодору".
Новак: електромобілі є загрозою для наповнення дорожнього фонду "Укравтодору" Фото: auto.mail.ru

Фонд державного агентства наповнюється за рахунок акцизу на пальне.

"У цьому році це 50% від акцизу, в 2019 році - 75%, а в 2020 році - 100%. Відомо, що акцизний збір зростає", - сказав Новак в інтерв'ю "Укрінформу".

"Єдиною загрозою для наповнення дорожнього фонду можуть бути електромобілі: якщо їх кількість буде зростати, то потрібно буде шукати інші джерела наповнення фонду. Але зараз фінансування є постійним", - заявив Новак.

Серед інших джерел фінансування розглядаються оплати від проїзду вантажівок, штрафи за їх перевантаження.

"Тому вводимо електронну систему зважування вантажівок під час руху. Є проблема з перевантаженими вантажівками і є проблема з безпекою транспорту і професіоналізмом представників безпеки на транспорті. Тому зараз треба думати над підготовкою системи штрафів та введенням електронної системи", - розповів Новак.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Міністерство інфраструктури узгодило 15-річну стратегію розвитку ринку електрокарів, яка впровадить податкову знижку та скасує виплату в пенсійний фонд при реєстрації електрокарів.

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25 05 2018 17:55
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