Новак: електромобілі є загрозою для наповнення дорожнього фонду "Укравтодору"
Фонд державного агентства наповнюється за рахунок акцизу на пальне.
"У цьому році це 50% від акцизу, в 2019 році - 75%, а в 2020 році - 100%. Відомо, що акцизний збір зростає", - сказав Новак в інтерв'ю "Укрінформу".
"Єдиною загрозою для наповнення дорожнього фонду можуть бути електромобілі: якщо їх кількість буде зростати, то потрібно буде шукати інші джерела наповнення фонду. Але зараз фінансування є постійним", - заявив Новак.
Серед інших джерел фінансування розглядаються оплати від проїзду вантажівок, штрафи за їх перевантаження.
"Тому вводимо електронну систему зважування вантажівок під час руху. Є проблема з перевантаженими вантажівками і є проблема з безпекою транспорту і професіоналізмом представників безпеки на транспорті. Тому зараз треба думати над підготовкою системи штрафів та введенням електронної системи", - розповів Новак.
Раніше iPress.ua повідомляв, що Міністерство інфраструктури узгодило 15-річну стратегію розвитку ринку електрокарів, яка впровадить податкову знижку та скасує виплату в пенсійний фонд при реєстрації електрокарів.
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