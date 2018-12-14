Укравтодор не платитиме за ремонт доріг у сніжну погоду
"Роботи, які підрядник виконує з порушенням технологій, в тому числі температурних умов та наявності снігового покрову, - оплачені не будуть", - йдеться на сайті Укравтодору.
Там зазначили, що завершили всі заплановані на 2018 рік ремонтні роботи ще на початок листопада.
"З початку листопада на об’єктах ремонтно-будівельних робіт переважно здійснювалися заходи із нанесення розмітки, встановлення знаків, облаштування", - додали в Укравтодорі.
Раніше зазначалось, що Державна аудиторська служба виявила 190 мільйонів гривень порушень у роботі Укравтодору.
Нагадаємо, найближчими днями очікується погіршення погодних умов, що може призвести до часткового порушення руху транспорту на автомобільних дорогах північних та центральних областей.
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