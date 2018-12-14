Укравтодор не платитиме за ремонт доріг у сніжну погоду

Всі заплановані на 2018 рік ремонтні роботи завершили ще на початок листопада

В Укравтодорі повідомили, що не оплачуватимуть підрядникам виконання ремонту доріг, який відбувався з порушенням температурних та погодних норм, зокрема за наявності снігового покриву.

"Роботи, які підрядник виконує з порушенням технологій, в тому числі температурних умов та наявності снігового покрову, - оплачені не будуть", - йдеться на сайті Укравтодору.

Там зазначили, що завершили всі заплановані на 2018 рік ремонтні роботи ще на початок листопада.

"З початку листопада на об’єктах ремонтно-будівельних робіт переважно здійснювалися заходи із нанесення розмітки, встановлення знаків, облаштування", - додали в Укравтодорі.

Раніше зазначалось, що Державна аудиторська служба виявила 190 мільйонів гривень порушень у роботі Укравтодору.

Нагадаємо, найближчими днями очікується погіршення погодних умов, що може призвести до часткового порушення руху транспорту на автомобільних дорогах північних та центральних областей.