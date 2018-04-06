"Укравтодор": низька позиція України в рейтингу доріг не враховує ремонтів 2017-2018 років

"Укравтодор" прокоментував рейтинг World Economic Forum, в якому українські дороги названі одними з найгірших у світі.

Держагентство зазначає, що його складали на підставі даних за 2016 рік, він не враховує ремонтів 2017-2018 років.

"У цьому дослідженні не враховано результатів проведення ремонтів 2017-го - початку 2018 року і, відповідно, оцінку якості дорожньої інфраструктури здійснено без урахування цього чинника. Минулого року в Україні було відремонтовано рекордну за останні 14 років кількість кілометрів доріг - 2177 км. Цьогоріч планують відремонтувати до 4000 км разом із дорогами місцевого значення", - йдеться на сайті "Укравтодору".

Разом з тим, держагентство погоджується, що значна частина українських доріг у незадовільному або близькому до такого стані.

"Дійсно, згідно з рейтингом Global Competitiveness Index, Україна посідає 130-те місце. І це поганий результат. Однак, це результат на кінець 2016 року. Упродовж 2017-го - початку 2018 року галузь отримала фундаментальні зміни, які в найближчі п'ять років кардинально змінять ситуацію на дорогах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за якістю доріг Україна в міжнародному рейтингу опинилася на 130-му місці з 137-ми. Сусіди України за якістю доріг - Парагвай, Мозамбік і Ємен.

В Україні розпочинається сезон дорожніх робіт, який передбачає перевірки якості вже побудованих та відремонтованих доріг, запровадження нових норм контролю якості доріг, що будуються, а також запровадження контролю навантаження транспорту.

Кабінет міністрів України затвердив державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2020 роки.