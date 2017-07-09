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"Укравтодор" підписав з польськими компаніями контракти на ремонт прикордонних доріг

Тендери на ремонт доріг виграли дві польські компанії
7 вересня, в Держагентстві автодоріг урочисто підписали контракти з двома польськими компаніями на ремонт доріг поблизу українсько-польського кордону.
"Укравтодор" підписав з польськими компаніями контракти на ремонт прикордонних доріг Фото: portal.lviv.ua

Дороги ремонтуватимуть у рамках реалізації договору між Україною Польщею про надання кредиту, повідомили в прес-службі "Укравтодору".

Відповідно до договору, передбачений капітальний ремонт доріг державного значення у Львівській та Волинській областях на шести ділянках на під'їздах до КПП "Устилуг", "Рава-Руська", "Краковець", "Нижанковичі-Мальховіце", "Смільниця".

У травні в системі ProZorro були оголошені тендери на проектування та ремонт у Волинській області ділянок дороги Устилуг – Луцьк – Рівне (13 км), та у Львівській області доріг КПП «Смільниця» – Старий Самбір (3 км); Яворів – Грушів (19,5 км); Грушів – Немирів (9 км); Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий (46,5 км); Червоноград – Рава Руська (53 км).

Переможцями тендерів стали польські компанії DROG-BUD Sp. z o.o. та Unibep S.A., з якими й укладено контракти на виконання робіт.

"Сьогодні в Україні відбувається дійсно знакова подія. Ми підписуємо контракти у межах реалізації першої в Україні міжнародної угоди в дорожній галузі. Реалізація цієї програми дозволить продемонструвати синергію українських та польських фахівців у реалізації надважливого завдання – створення сучасної, якісної, безпечної дорожньої інфраструктури. Хороші дороги у прикордонних областях сприятимуть розвитку соціально-економічних зв'язків України з країнами ЄС, створюватимуть позитивний імідж країни, яка активно розвивається у європейському напрямку", – сказав Славомір Новак, керівник "Укравтодору".

Зазначимо, уряди України та Польщі підписали договір про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги у вересні 2015 року. У квітні 2016 року Верховна Рада ратифікувала цей договір.

Договір передбачає розбудову транспортної інфраструктури на українсько-польському кордоні, покращення стану 144 км під'їзних доріг до кордону із Польщею, приведення до європейських стандартів вимог безпеки руху на українських дорогах.

Нагадаємо, Державне агентство автомобільних доріг України погодило технічне завдання на розробку проектної документації для будівництва Північної об’їзної автомобільної дороги м. Львів.

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07 09 2017 20:56
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