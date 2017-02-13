Укравтодор пообіцяв будувати нові наземні пішохідні переходи
Програма буде реалізована у відповідності з сучасними міжнародними стандартами.
"Зокрема, будуть встановлені попереджувальні знаки переходів не тільки на узбіччі дороги, але і над проїзною частиною, що підвищить видимість зони переходу з 100-150 м до 800-900 м. При необхідності в рамках переходу буде встановлено додаткове освітлення та організовані острівці безпеки", - повідомила прес-служба агентства.
В Укравтодорі зауважили, що новий стандарт наземних переходів з'явився ще 3 роки тому, проте цьому питанню не приділялося належної уваги.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") планує в 2017 році збільшити обсяг ремонтних робіт на автодорогах країни в порівнянні з 2016 роком в 2,2 рази.
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