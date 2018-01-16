"Укравтодор" відремонтував вдвічі більше доріг у 2017 році

У 2017 році Державне агентство автомобільних доріг України відремонтувало рекордні за останні роки 2177 км доріг.

Всі ремонти доріг, які проводилися в 2017 році, здійснювалися за маршрутним принципом, який зараз покладено в основу Програми розвитку доріг на 2018-2022 роки, з метою зробити за 5 років якісне сполучення між усіма обласними центрами країни, - заявив керівник "Укравтодору" Славомір Новак.

Зокрема, 2017 року в "Укравтодорі" працювали на таких ділянках доріг, як: М-03 Київ - Харків - Довжанський, М-09 Львів - Тернопіль, М-15 Одеса - Рені, М-22 Полтава - Олександрія, Н-01 Київ - Знам'янка, Н-17 Львів - Луцьк, Н-22 Устилуг - Рівне, М-11 Дніпро - Миколаїв, Р-07 Чугуїв - Мілове, Н-31 Дніпро - Решетилівка.

У 2018 році "Укравтодор" продовжить роботи на основних коридорах: Gо Highway, М-03, М 05, М-01, Н-08, М-31. Запланований ремонт доріг Р-46 Харків - Охтирка, М-03 Харків - Слов'янськ - Краматорськ, Н-14 Кропивницький - Миколаїв, Н-11 Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв. Планується також ремонт мосту через Хаджибейський лиман (дорога М-05), доріг Н-22 Рівне - Луцьк - Устилуг, М-21 Житомир - Вінниця, Н-10 Івано-Франківськ - Стрий, Н-03 Житомир - Хмельницький - Чернівці.

За словами Новака, починаючи з цього року, будуть збільшені терміни мінімальної гарантії на виконання ремонтно-будівельних робіт у дорожній галузі.

"Гарантії на 1,5-3 роки, які раніше виставляли підрядники на асфальтобетонне покриття, не є європейською практикою. Мінімальна гарантія повинна становити мінімум 5 років, а під час виконання робіт з регенерації - не менш ніж 10 років", - зазначив він.

Нагадаємо, на програму автодоріг в Україні протягом 2018-2022 років уряд виділить 322,575 млрд грн, з яких 176 млрд грн - бюджетних коштів.

Зазначимо, 1 січня, в Україні розпочав працювати Дорожній фонд. На дороги у 2018-му виділять близько 47 мільярдів гривень.