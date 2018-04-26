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"Укравтодор" вирішив відмовитися від ямкового ремонту доріг

Славомір Новак переконаний, що всі ремонти доріг в Україні 2017 року виконані на хорошому рівні
Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") має намір відмовитися від ямкового ремонту доріг.
"Укравтодор" вирішив відмовитися від ямкового ремонту доріг Фото: portal.lviv.ua

Про це повідомив голова "Укравтодору" Славомір Новак.

За словами Новака, всі ремонти доріг, які проводилися в Україні 2017 року, виконані на хорошому рівні.

"Так, дефекти можуть бути - це нормально в будь-якій країні світу. Однак за дефекти в межах гарантій відповідають підрядники. Інша справа - аварійні ремонти. Коли сходить сніг, в Україні починається так званий ямковий ремонт. Це не ремонт за своєю суттю, це аварійна ліквідація ямковості для забезпечення проїзду по дорогах. Тимчасові, крайні заходи. Частиною нашої стратегії є відмова від таких ремонтів", - написав він у Facebook.

Однак відразу відмовитися від такого ремонту неможливо, додав Новак.

"Наприклад, минулого року завдяки ямковому ремонту було забезпечено проїзд по 40 тис. км доріг. Коштів, які ми витратили на це, - нам вистачило б тільки на 300 км середнього ремонту", - пояснив глава "Укравтодору".

Нагадаємо, що в Україні розпочинається сезон дорожніх робіт, який передбачає перевірки якості вже побудованих та відремонтованих доріг, запровадження нових норм контролю якості доріг, що будуються, а також запровадження контролю навантаження транспорту.

Кабінет міністрів України затвердив державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2020 роки.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що такого масштабного ремонту доріг, який запланований на 2018 рік, ще не було за часів незалежності.
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26 04 2018 23:19
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