"Укравтодор" вирішив відмовитися від ямкового ремонту доріг
Про це повідомив голова "Укравтодору" Славомір Новак.
За словами Новака, всі ремонти доріг, які проводилися в Україні 2017 року, виконані на хорошому рівні.
"Так, дефекти можуть бути - це нормально в будь-якій країні світу. Однак за дефекти в межах гарантій відповідають підрядники. Інша справа - аварійні ремонти. Коли сходить сніг, в Україні починається так званий ямковий ремонт. Це не ремонт за своєю суттю, це аварійна ліквідація ямковості для забезпечення проїзду по дорогах. Тимчасові, крайні заходи. Частиною нашої стратегії є відмова від таких ремонтів", - написав він у Facebook.
Однак відразу відмовитися від такого ремонту неможливо, додав Новак.
"Наприклад, минулого року завдяки ямковому ремонту було забезпечено проїзд по 40 тис. км доріг. Коштів, які ми витратили на це, - нам вистачило б тільки на 300 км середнього ремонту", - пояснив глава "Укравтодору".
Нагадаємо, що в Україні розпочинається сезон дорожніх робіт, який передбачає перевірки якості вже побудованих та відремонтованих доріг, запровадження нових норм контролю якості доріг, що будуються, а також запровадження контролю навантаження транспорту.
Кабінет міністрів України затвердив державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2020 роки.
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