"Укравтодор" вирішив відмовитися від ямкового ремонту доріг

Славомір Новак переконаний, що всі ремонти доріг в Україні 2017 року виконані на хорошому рівні

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") має намір відмовитися від ямкового ремонту доріг.

Про це повідомив голова "Укравтодору" Славомір Новак.

За словами Новака, всі ремонти доріг, які проводилися в Україні 2017 року, виконані на хорошому рівні.

"Так, дефекти можуть бути - це нормально в будь-якій країні світу. Однак за дефекти в межах гарантій відповідають підрядники. Інша справа - аварійні ремонти. Коли сходить сніг, в Україні починається так званий ямковий ремонт. Це не ремонт за своєю суттю, це аварійна ліквідація ямковості для забезпечення проїзду по дорогах. Тимчасові, крайні заходи. Частиною нашої стратегії є відмова від таких ремонтів", - написав він у Facebook.

Однак відразу відмовитися від такого ремонту неможливо, додав Новак.

"Наприклад, минулого року завдяки ямковому ремонту було забезпечено проїзд по 40 тис. км доріг. Коштів, які ми витратили на це, - нам вистачило б тільки на 300 км середнього ремонту", - пояснив глава "Укравтодору".

Нагадаємо, що в Україні розпочинається сезон дорожніх робіт, який передбачає перевірки якості вже побудованих та відремонтованих доріг, запровадження нових норм контролю якості доріг, що будуються, а також запровадження контролю навантаження транспорту.

Кабінет міністрів України затвердив державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2020 роки.