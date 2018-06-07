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Укравтодор заявив про спробу радикалів дестабілізувати державну установу

У відомстві просять не включати їх у політичні дискусії не фахового характеру та не використовувати як майданчик для перформансів
В Укравтодорі заявляють, що сьогодні, 6 липня, група людей на чолі із самопроголошеними лідерами так званого молодіжного крила Радикальної партії намагалася реалізувати один із сценаріїв політичного хепенінгу під стінами відомства.
Укравтодор заявив про спробу радикалів дестабілізувати державну установу Фото: ukrafoto.com

Близько 15:30 в Укравтодорі заявили, що відбувається "спроба дестабілізації державної установи".

"Невідомі молодики несанкціоновано потрапили до будівлі Укравтодору. Зараз на 3 поверсі", – повідомили в установі.

Близько 17:00 у відомстві поінформували, що "агресивно налаштовані молодики" залишили будівлю Укравтодору.

"За результатами тих дій, які відбувалися у приміщенні державного органу влади, очікуємо реагування поліції, адже було пошкоджене державне майно. Маємо відео- та фотоматеріали для передачі їх до правоохоронних органів з метою відкриття кримінальної справи проти організаторів", – зазначили в Укравтодорі.

"Маємо підтверджену інформацію, що ця "акція" є замовною та заздалегідь оплачуваною", – заявили в установі.

У відомстві зазначають, що Укравтодор "не є політичною установою".

"Ми наполегливо просимо не включати нас в політичні дискусії не фахового характеру та не використовувати як майданчик для перформансів. Безпідставні звинувачення та умисне розповсюдження брехні є підставою для звернення до суду. Ті, хто нібито має інформацію про зловживання і влаштовує низькосортні шоу, є ніким іншим, ніж блазнями-скоморохами. Ті, хто дійсно має інформацію про зловживання і не заявляє про це до правоохоронних органів, є спільниками злочину. Хто із цих "гостей" сьогодні навідувався під стіни Укравтодору – покаже час. Ми уважно слідкуємо за подальшими подіями", – заявляють в Укравтодорі.

Голова "Молодіжного крила "Радикальної партії" Ігор Бєлов опублікував відео з цієї акції. Один із протестувальників заявив, що вимогами є відставка керівництва "Укравтодору" через незадовільний стан доріг. Також до протесту приєдналися представники організації "Традиція і порядок".

Нагадаємо, в Києві 6 липня до будівлі Торговельно-промислової палати України (ТППУ) увірвалися представники організації "С14".

Група осіб з ВГО "Сокіл" з фаєрами пікетували ТЦ "Ocean plaza" у столиці через те, що там працюють російські магазини та заклади харчування.

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06 07 2018 21:26
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