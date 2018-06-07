Укравтодор заявив про спробу радикалів дестабілізувати державну установу

У відомстві просять не включати їх у політичні дискусії не фахового характеру та не використовувати як майданчик для перформансів

В Укравтодорі заявляють, що сьогодні, 6 липня, група людей на чолі із самопроголошеними лідерами так званого молодіжного крила Радикальної партії намагалася реалізувати один із сценаріїв політичного хепенінгу під стінами відомства.

Близько 15:30 в Укравтодорі заявили, що відбувається "спроба дестабілізації державної установи".

"Невідомі молодики несанкціоновано потрапили до будівлі Укравтодору. Зараз на 3 поверсі", – повідомили в установі.

Близько 17:00 у відомстві поінформували, що "агресивно налаштовані молодики" залишили будівлю Укравтодору.

"За результатами тих дій, які відбувалися у приміщенні державного органу влади, очікуємо реагування поліції, адже було пошкоджене державне майно. Маємо відео- та фотоматеріали для передачі їх до правоохоронних органів з метою відкриття кримінальної справи проти організаторів", – зазначили в Укравтодорі.

"Маємо підтверджену інформацію, що ця "акція" є замовною та заздалегідь оплачуваною", – заявили в установі.

У відомстві зазначають, що Укравтодор "не є політичною установою".

"Ми наполегливо просимо не включати нас в політичні дискусії не фахового характеру та не використовувати як майданчик для перформансів. Безпідставні звинувачення та умисне розповсюдження брехні є підставою для звернення до суду. Ті, хто нібито має інформацію про зловживання і влаштовує низькосортні шоу, є ніким іншим, ніж блазнями-скоморохами. Ті, хто дійсно має інформацію про зловживання і не заявляє про це до правоохоронних органів, є спільниками злочину. Хто із цих "гостей" сьогодні навідувався під стіни Укравтодору – покаже час. Ми уважно слідкуємо за подальшими подіями", – заявляють в Укравтодорі.

Голова "Молодіжного крила "Радикальної партії" Ігор Бєлов опублікував відео з цієї акції. Один із протестувальників заявив, що вимогами є відставка керівництва "Укравтодору" через незадовільний стан доріг. Також до протесту приєдналися представники організації "Традиція і порядок".

Нагадаємо, в Києві 6 липня до будівлі Торговельно-промислової палати України (ТППУ) увірвалися представники організації "С14".

Група осіб з ВГО "Сокіл" з фаєрами пікетували ТЦ "Ocean plaza" у столиці через те, що там працюють російські магазини та заклади харчування.