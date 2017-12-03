Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

"Укрбуд" хоче повністю добудувати житловий комплекс "Сонячна Рів’єра"

Міська влада дала дозвіл добудову двох будинків ЖК на Микільській Слобідці
Державна корпорація "Укрбуд" планує повністю добудувати житловий комплекс "Сонячна Рів'єра" на Микільській Слобідці, що в Києві.
"Укрбуд" хоче повністю добудувати житловий комплекс "Сонячна Рів’єра" ЖК Сонячна Рів’єра. Фото: houzze.com.ua

Попри кількарічне протистояння громади, міська влада дала дозвіл добудову двох будинків ЖК на Микільській Слобідці. А забудовник не відмовляється від своїх попередніх планів і має намір звести усі висотки комплексу, йдеться у розслідуванні програми "Схеми", спільного проекту Радіо Свобода та каналу "UA:Перший".

Будинки зводять у стометровій прибережно-захисній смузі, де будівництво заборонене, на території, яка за Генпланом є зеленою зоною. Крім того, земля під двома недобудами – це пам’ятка ландшафту.


Фото: Радіо Свобода

"Укрбуд" каже, що річка – не річка, а прибережна зона – смітник.   

Однак інвестори зазначають, що будівництво є законним і має завершитися. При цьому вони не виключають, що зведуть не лише розпочаті два будинки, а реалізують цілий  комплекс висоток на березі.

15 грудня 2016 року "Укрбуд" викупив земельну ділянку під двома будинками у рекреаційній зоні на Микільській Слобідці, а 17 лютого 2017 року Департамент містобудування та архітектури видав містобудівні умови для добудови 2 будинків.


Фото: Радіо Свобода

Голова ради директорів "Укрбуду" Юрій Пелих заявляє, що у цьому місці протікає не Дніпро, а Русанівська протока, частина річки Десенки, де будувати можна за 50 м від води. А рекреаційну зону він називає смітником.

Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що два розпочаті будинки треба добудувати.

У свою чергу Пелих наголошує, якщо зможуть добудувати перші 2 будинки, то з іншими проблем не буде.

"По тих будинках, які будуються далі, там нема проблем, бо вони виходять за 100 метрову зону. Там проблемного будівництва немає", - сказав Пелих.

Таким чином "Укрбуд" планує звести цілий комплекс, яким його запланували з самого початку.

Раніше повідомлялося, що на березі Дніпра – у серці київського лівобережжя під прикриттям Кличка відбувається будівництво житлового комплексу "Сонячна Рів'єра".
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 03 2017 13:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.