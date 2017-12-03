"Укрбуд" хоче повністю добудувати житловий комплекс "Сонячна Рів’єра"

Державна корпорація "Укрбуд" планує повністю добудувати житловий комплекс "Сонячна Рів'єра" на Микільській Слобідці, що в Києві.

Попри кількарічне протистояння громади, міська влада дала дозвіл добудову двох будинків ЖК на Микільській Слобідці. А забудовник не відмовляється від своїх попередніх планів і має намір звести усі висотки комплексу, йдеться у розслідуванні програми "Схеми", спільного проекту Радіо Свобода та каналу "UA:Перший".

Будинки зводять у стометровій прибережно-захисній смузі, де будівництво заборонене, на території, яка за Генпланом є зеленою зоною. Крім того, земля під двома недобудами – це пам’ятка ландшафту.



Фото: Радіо Свобода

"Укрбуд" каже, що річка – не річка, а прибережна зона – смітник.

Однак інвестори зазначають, що будівництво є законним і має завершитися. При цьому вони не виключають, що зведуть не лише розпочаті два будинки, а реалізують цілий комплекс висоток на березі.

15 грудня 2016 року "Укрбуд" викупив земельну ділянку під двома будинками у рекреаційній зоні на Микільській Слобідці, а 17 лютого 2017 року Департамент містобудування та архітектури видав містобудівні умови для добудови 2 будинків.



Фото: Радіо Свобода

Голова ради директорів "Укрбуду" Юрій Пелих заявляє, що у цьому місці протікає не Дніпро, а Русанівська протока, частина річки Десенки, де будувати можна за 50 м від води. А рекреаційну зону він називає смітником.

Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що два розпочаті будинки треба добудувати.

У свою чергу Пелих наголошує, якщо зможуть добудувати перші 2 будинки, то з іншими проблем не буде.

"По тих будинках, які будуються далі, там нема проблем, бо вони виходять за 100 метрову зону. Там проблемного будівництва немає", - сказав Пелих.

Таким чином "Укрбуд" планує звести цілий комплекс, яким його запланували з самого початку.