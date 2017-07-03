"Укренерго" : в Україні залишилось вугілля на місяць

Запаси антрацитового вугілля в Україні оцінюються в 815,74 тис. тонн

В Україні запасів вугілля антрацитної марки вистачить приблизно на місяць роботи теплових електростанцій та централей.

Зокрема, з нинішніми запасами вугілля Луганська ТЕС пропрацює 91 день, Придніпровська і Криворізька — по 35 днів, Зміївська та Трипільська — по 30 днів, - йдеться в повідомленні прес-служби "Укренерго".

Загальні запаси антрацитового вугілля в Україні оцінюються в 815,74 тис. тонн, газового вугілля — 1,012 млн тонн. Загалом на складах енергогенеруючих компаній знаходиться 1,82 млн тонн вугілля.

Відзначимо, що на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.

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