"Укренерго" : в Україні залишилось вугілля на місяць
Зокрема, з нинішніми запасами вугілля Луганська ТЕС пропрацює 91 день, Придніпровська і Криворізька — по 35 днів, Зміївська та Трипільська — по 30 днів, - йдеться в повідомленні прес-служби "Укренерго".
Загальні запаси антрацитового вугілля в Україні оцінюються в 815,74 тис. тонн, газового вугілля — 1,012 млн тонн. Загалом на складах енергогенеруючих компаній знаходиться 1,82 млн тонн вугілля.
Відзначимо, що на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.
Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.
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