"Укренерго" купило дві іномарки за 2,3 млн грн

Йдеться про два легкових автомобіля - Mitsubishi Pajero і Toyota Camry

Держпідприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго" 23 та 24 жовтня за результатами тендерів замовило ТОВ "Автоград" і ТОВ "Авто-плаза" 2 легкових автомобіля - Mitsubishi Pajero і Toyota Camry - на загальну суму 2,31 млн грн.

Про це повідомляється в системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

Зазначається, що ТОВ "Автоград" поставить у Вінницю (там знаходиться Південно-Західна філія) 7-місний автомобіль підвищеної прохідності Mitsubishi Pajero Wagon 3.0 AT за 1,30 млн грн.

"Авто матиме клімат-контроль, бортовий комп’ютер, оздоблення шкірою салону, вставки зі шкіри в дверях, оздоблення сидінь шкірою, передні сидіння з обігрівом, механічний кондиціонер для 2-го ряду сидінь, круїз-контроль, систему "Вільні руки" Bluetooth з голосовим управлінням та кнопками керування на кермі, подушки безпеки, CD МР3-програвач, навігаційну систему, 7-дюймовий дисплей з сенсорним керуванням", - йдеться у повідомленні.

Mitsubishi Pajero Wagon 3.0 AT можна придбати за 1,27 млн грн.

Єдиним конкурентом ТОВ "Автоград" Олега Білого, Сергія Колоши і Юрія Артюхова на торгах було ТОВ "ВТ Моторс" Валентини Вербової, Сергія Вітька і Анатолія Тиквенка - їх пропозиція була вищою на 12,5 тисяч грн. Фірми під час аукціону не торгувалися.



MITSUBISHI PAJERO WAGON

ТОВ "Авто-плаза" поставить "Укренерго" автомобіль Toyota Camry за 1,01 млн грн.

"Toyota Camry матиме автоматичну коробку передач, клімат-контроль, оздоблення сидінь комбінованою шкірою з перфорацією. Camry, подібну тій, яку придбало "Укренерго", продають за 0,96-1,05 млн грн", - зазначають "Наші гроші".

ТОВ "Авто-плаза" належить Олексію Панасюку і депутату Херсонської міськради від "Укропу" Валерію Боржкову, який керує фірмою.

"Конкурентами фірми на торгах були ТОВ "Фірма "Алмаз Мотор, ЛТД" Олексія Шохи і Олександра Корнієнка та ТОВ "Гранд Мотор" (бенефіціар екс-нардеп Михайло Гвоздьов). Їх пропозиції були вищими - на 18,8 тис грн. та на 43 тис грн. відповідно", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" придбав своєму главі Андрію Коболєву броньований "Кадиллак".