Укренерго: Масштаби сьогоднішніх ударів перевищують наслідки 10 жовтня

Енергетики були змушені тимчасово обмежити енергопостачання у десяти областях та місті Києві.

У суботу, 22 жовтня, окупанти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об'єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень можна порівняти або навіть перевищує наслідки атаки 10-12 жовтня.

Про це повідомляє Укренерго в Telegram.

Ремонтні бригади НЕК Укренерго розпочнуть відновлення, як тільки рятувальники ДСНС ліквідують наслідки ракетних влучень. Фахівці Укренерго вживають усіх заходів для якнайшвидшого відновлення електропостачання в регіонах, які залишилися без світла, кажуть у компанії.

Також зараз вимушено застосовані обмеження енергопостачання у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Обмеження споживачів необхідні, щоб знизити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені терористичними ракетними атаками", - йдеться у повідомленні.

В Укренерго нагадують, що диспетчери ухвалюють рішення про тимчасове обмеження споживачів, коли в регіоні зростає рівень споживання, і при цьому туди неможливо доставити більше електроенергії через завдані Росією руйнування електромереж.

Споживачів просять дбайливо споживати електроенергію протягом усього дня і особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Нагадаємо, вранці 22 жовтня ворог завдав масованого ракетного удару по критичній інфраструктурі України. Без світла та води залишилися мешканці кількох регіонів.