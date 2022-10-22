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Укренерго: Масштаби сьогоднішніх ударів перевищують наслідки 10 жовтня
Ілюстративне фото з вільного доступу
Енергетики були змушені тимчасово обмежити енергопостачання у десяти областях та місті Києві.
У суботу, 22 жовтня, окупанти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об'єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень можна порівняти або навіть перевищує наслідки атаки 10-12 жовтня.
Про це повідомляє Укренерго в Telegram.
Ремонтні бригади НЕК Укренерго розпочнуть відновлення, як тільки рятувальники ДСНС ліквідують наслідки ракетних влучень. Фахівці Укренерго вживають усіх заходів для якнайшвидшого відновлення електропостачання в регіонах, які залишилися без світла, кажуть у компанії.
Також зараз вимушено застосовані обмеження енергопостачання у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Обмеження споживачів необхідні, щоб знизити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені терористичними ракетними атаками", - йдеться у повідомленні.
В Укренерго нагадують, що диспетчери ухвалюють рішення про тимчасове обмеження споживачів, коли в регіоні зростає рівень споживання, і при цьому туди неможливо доставити більше електроенергії через завдані Росією руйнування електромереж.
Споживачів просять дбайливо споживати електроенергію протягом усього дня і особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.
Нагадаємо, вранці 22 жовтня ворог завдав масованого ракетного удару по критичній інфраструктурі України. Без світла та води залишилися мешканці кількох регіонів.
Також повідомлялося, що у Луцьку ракети влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури.
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22 10 2022 13:28 МЕДІА
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