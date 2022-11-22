ПОЛІТИКА НОВИНИСьогодні, 22 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення
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Укренерго: обмеження споживання та деталі відключень 22 листопада
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Сьогодні, 22 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення, йдеться у повідомленні Укренерго.
"Ми продовжуємо робити все можливе для відновлення сталого енергоживлення у ваші домівки. Українська енергосистема все ще повністю не оговталася від 6 хвиль ракетних ударів і не може працювати на повну потужність", зауважують енергетики.
Також Укренерго нагадує, що не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання. Графіки відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за цим посиланням.
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22 11 2022 08:40 МЕДІА
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