Укренерго: обмеження споживання та деталі відключень 22 листопада

Сьогодні, 22 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення

Сьогодні, 22 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення, йдеться у повідомленні Укренерго.

"Ми продовжуємо робити все можливе для відновлення сталого енергоживлення у ваші домівки. Українська енергосистема все ще повністю не оговталася від 6 хвиль ракетних ударів і не може працювати на повну потужність", зауважують енергетики.

Також Укренерго нагадує, що не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання. Графіки відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за цим посиланням.