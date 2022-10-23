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"Укренерго" обмежило постачання для споживачів із 4 областей

В компанії зазначили, що по всій країні 70 ремонтних бригад компанії працюють на відновленням інфраструктури після ракетних обстрілів
"Укренерго" обмежило постачання для споживачів із 4 областей Фото: unian.ua
НЕК "Укренерго" обмежила 23 жовтня постачання для споживачів Києва, Київської області, Чернігівщини, Черкащини та Житомирщини для уникнення перевантаження мереж у цих регіонах.
 

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Диспетчерський центр "Укренерго" віддав команду на обмеження енергопостачання приблизно з 12-ї години. Наразі по всій країні 70 ремонтних бригад компанії ремонтують інфраструктуру після ракетних обстрілів.

Так, "Укренерго" відновило живлення Хмельниччини після масованого ракетного удару російського агресора 22 жовтня. Також тривають роботи для відновлення енергопостачання Рівненщини, Черкащини та Волині.

Попри це енергетики закликають ощадливо ставитися до споживання електроенергії впродовж усього дня.

"Ми щиро дякуємо всім українцям, які сьогодні свідомо зменшують споживання електроенергії, особливо в пікові години. Енергетикам зараз особливо потрібна ваша підтримка, щоб мати час для відновлення роботи пошкоджених росіянами енергооб’єктів", — зазначили в компанії.

 
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23 10 2022 12:29
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