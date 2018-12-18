"Укренерго" перейшло у сферу управління Мінфіну

Цілісний майновий комплекс держпідприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" передано зі сфери управління Міненерговугілля у сферу управління Мінфіну.

Цілісний майновий комплекс держпідприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" передано зі сфери управління Міненерговугілля у сферу управління Мінфіну.

Таке рішення Кабінет Міністрів прийняв 14 грудня, сказано на сайті уряду.

Міністр Кабміну Олександр Саєнко у фейсбуці пояснив, що передача "Укренерго" Міністерству фінансів "дозволить не тільки забезпечити виконання відповідних вимог незалежного ринку в частині відокремлення генерації і постачання електроенергії від її транспортування, а й прискорить процеси прозорої корпоратизації компанії".

Раніше "Укренерго" звинувачувало Міністерство енергетики у зриві корпоратизації.

За словами міністра, передача "Укренерго" в управління Мінфіну - це також крок до створення передумов для успішного проходження компанією сертифікації відповідно до стандартів загальноєвропейської енергосистеми ENTSO-E для приєднання до неї в майбутньому.

"Укренерго" входить у ТОП-100 найбільших держпідприємств України. Підприємство здійснює централізоване управління об'єднаною енергетичною системою України та транскордонними лініями електропередачі і надає диспетчерські послуги учасникам енергетичної системи.

"Укренерго" здійснює оперативний контроль за обсягом виробництва електроенергії і веде моніторинг генераторних установок виробників, запасів палива і економічної ефективності виробництва з метою вирівнювання обсягів споживання і виробництва. Через статус природної монополії тарифи для підприємства встановлює регулятор галузі.

"Укренерго" об'єднує сім регіональних енергетичних мереж і обслуговує 23 тис. км ліній електропередачі з напругою 220-750 кВ. Підприємство регулярно проводить аукціони і продає права на експорт електроенергії з України в сусідні країни.