Укренерго пояснило, як довго вимикатимуть світло в Києві

Планові відключення світла в столиці та у низці інших областей продовжуватимуться до завершення відповідних ремонтних робіт.

Про це повідомляє Telegram Укренерго.

У телеграм-каналах активно поширюється інформація про те, що нібито в Укренерго заявили, що у Києві можуть перестати вимикати світло вже за тиждень. Ця інформація не відповідає дійсності.

Спочатку необхідно відновити зруйноване обладнання та можливості електромережі передавати до регіонів додаткову потужність, якої вони потребують.

З урахуванням вже виконаних ремонтних робіт на сьогоднішній день прогнозуються лише планові відключення у семи областях та Києві, за умови, що не буде нових пошкоджень.

Повідомляється, що Укренерго продовжить працювати над відновленням мережі, аби планові відключення були мінімальними. Це означає, що планові відключення продовжуватимуться, але обсяг таких відключень може стати меншим.

Раніше повідомлялося, що на відновлення генерації пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад ₴2,5 мільярда, на ремонт об'єктів операторів системи розподілу електроенергії – щонайменше ₴5 мільярдів.