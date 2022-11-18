CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧерез різке похолодання щодня збільшується споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів.
Як повідомлялося, директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що ракетні удари, завданих росією 15 та 17 листопада, можуть призвести до відключень електроенергії на кілька днів і "планових включень" у деяких районах лише на 2-3 години.
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Укренерго сьогодні застосує графіки погодинних відключень, але можливі й аварійні
Фото: УНН
Упродовж доби 18 листопада по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії, крім того, можливе введення додатково аварійних відключень.
Про це повідомляє пресслуба Укренерго у Facebook.
"Через різке похолодання щодня збільшується споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі. Це ускладнює й без того непросту ситуацію в енергосистемі", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що енергетики вимушені застосувати обмеження. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб'єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям.
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18 11 2022 11:18 МЕДІА
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