Укренерго сьогодні застосує графіки погодинних відключень, але можливі й аварійні

Упродовж доби 18 листопада по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії, крім того, можливе введення додатково аварійних відключень.

Про це повідомляє пресслуба Укренерго у Facebook.

"Через різке похолодання щодня збільшується споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі. Це ускладнює й без того непросту ситуацію в енергосистемі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики вимушені застосувати обмеження. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб'єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям.