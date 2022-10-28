НОВИНИЦе стосується і побутових, і промислових споживачів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укренерго" відключатиме світло по всій країні
Фото: з вільних джерел
НЕК "Укренерго" надало обленерго розпорядження обмежити електропостачання різних категорій споживачів у всіх регіонах України.
Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.
"Вже о 7:00 ранку Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяг для застосування графіків обмеження електропостачання для промислових споживачів в усіх регіонах України", – йдеться у повідомленні.
Крім цього, додаткові обсяги обмежень для промислових споживачів будуть застосовуватись у центральному регіоні (Київ; Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області).
"Вимушені обмеження також стосуватимуться побутових споживачів у центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни, мережі яких найбільше постраждали цього тижня", – наголосили в Укренерго.
Так, Диспетчерський центр "Укренерго" уже надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяг для застосування графіків аварійних відключень для побутових споживачів у цих регіонах. Графіки відключення на цей випадок вже мали бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь.
Як повідомлялося, російські війська 27 жовтня знову вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу пошкоджена магістральна мережа у центральних областях.
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