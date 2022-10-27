"Укренерго" вводить більш тривалі екстрені відключення світла у Києві та області

Графіки стабілізаційних відключень, які складені напередодні, більше не актуальні.

Про це Київська міська державна адміністрація повідомляє у Теlegram.

"росія знову атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури. З ладу виведена низка критично важливих об’єктів країни. Внаслідок цього у Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання", – ідеться в повідомленні.

Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, держенергокомпанія НЕК "Укренерго" вводить безпрецедентні екстрені обмеження.

"Графіки стабілізаційних відключень, які складені напередодні, більше не актуальні. На жаль, найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення електропостачання", – сказано в повідомленні.

Громадян просять споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00. Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгівельних центрів.

Диспетчерський центр "Укренерго" дав обленерго команду обмежити споживання електроенергії у Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській і Житомирській областях.