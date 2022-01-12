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Укренерго залучило 372 млн євро від ЄБРР та Нідерландів для відновлення підстанцій

Укренерго залучило 300 млн євро кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), а також 72 млн євро грантових коштів від Нідерландів для відновлення мереж та підвищення фінансової стабільності компанії.
Укренерго залучило 372 млн євро від ЄБРР та Нідерландів для відновлення підстанцій Фото: unian.ua

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, 150 млн євро кредитних коштів ЄБРР та 72 млн євро гранту підуть безпосередньо на придбання обладнання, яке терміново необхідне для підстанцій, що зазнали масованих ракетних ударів росіян. Решту 150 млн євро кредиту ЄБРР використають для виконання фінансових зобов’язань Укренерго на ринку електроенергії.

"Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за суттєву фінансову допомогу. Це прискорить придбання критично необхідного обладнання та відновлення мереж, пошкоджених російськими ракетами. Це ваш внесок у надійність роботи енергосистеми, фінансову стабільність компанії та ключове – у повернення світла кожному українцю", – сказав директор з інвестицій НЕК "Укренерго" Олег Павленко.

Раніше повідомлялось, що ЄС додатково виділить 1 млн євро для розмінування територій України.

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01 12 2022 18:34
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