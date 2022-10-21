"Укренерго" запускає віялові відключення у Києві та чотирьох областях
У Києві та області, а також на Чернігівщині, Черкащині та Житомирщині запроваджують тимчасові відключення електроенергії.
Про це повідомила пресслужба "Укренерго".
Зазначається, що це пов’язано з різким зростанням рівня споживання електроенергії. Тимчасові відключення допоможуть знизити навантаження на електромережі та дозволять енергетикам відремонтувати пошкоджене росіянами обладнання.
В "Укренерго" пояснили, що рішення про тимчасове відключення приймається, якщо в певному регіоні зростає споживання, а у найближчий час доставити більше електроенергії туди неможливо через завдані росією руйнування.
Раніше повідомлялося, що жителів центральних областей просять терміново зменшити споживання електроенергії.
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