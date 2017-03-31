"Укргазбанк" виграв позов проти завода-боржника

Судове провадження було відкрито у 2011 році за позовом банку про стягнення заборгованості та звернення стягнення на заставне майно

"Укргазбанк" виграв суд про стягнення заборгованості з недобросовісного боржника та звернення стягнення на предмет іпотеки.

"Укргазбанк переміг у судових спорах про стягнення заборгованості з недобросовісного боржника ВАТ Експериментальний завод залізобетонних шпал та звернення стягнення на предмет іпотеки", - йдеться в повідомленні прес-служби банку.

Зазначається, що у зв'язку з цим банк придбав у власність виробничий комплекс загальною площею 10 249 кв. м., який знаходиться в Києві за адресою: пр-т Відрадний, 52, вартістю 28,8 млн. грн., шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки.

Підставою для отримання права власності на предмет іпотеки було рішення Господарського суду Києва від 14 липня 2015 року про звернення стягнення на предмет іпотеки, яка належить ТОВ Будівельна компанія Наше місто в рахунок погашення заборгованості ВАТ Експериментальний завод залізобетонних шпал.

Судове провадження було відкрито у 2011 році за позовом банку про стягнення заборгованості та звернення стягнення на заставне майно. Боржник ВАТ Експериментальний завод залізобетонних шпал не погасив заборгованість перед банком у встановлений строк і банк почав процес примусового стягнення заборгованості в судовому порядку.

Нещодавно "Укргазбанк" почав надавати фізичним особам кредити на купівлю і встановлення "домашніх" сонячних електростанцій, сонячних колекторів та теплових насосів під 0,01% річних.