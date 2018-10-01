Укргазбанк видасть кредит російським підприємцям
Так, 22 грудня 2017 року акціонери схвалили висновок генерального кредитної угоди з Укргазбанком на 910 млн грн, - свідчать дані в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інформує liga.net.
Після цього, акціонери Прем'єр Палас погодилися надати в заставу за кредитом будівлю готелю в Києві площею 27,7 тис. Кв м.
Згідно з повідомленням, ринкова вартість цієї будівлі становить 979,5 млн грн.
Кіпрська компанія Pumori Enterprises Investments Ltd володіє 62,2% Прем'єр Палас, 29,1% належать Східно-Європейської готельної компанії (Київ).
Номінальними власниками бізнесу є громадяни Латвії Дідзіс Берзініс і Віліс Дамбініс, громадянка Словаччини Наталія Селіванова і громадянин Німеччини Геннадій Соколов.
94,94% акцій Укргазбанку належить державі. За даними НБУ, на 1 липня за розміром активів банк займав 4-е місце (65,7 млрд грy) серед 88 діючих банків.
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