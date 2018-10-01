Укргазбанк видасть кредит російським підприємцям

Прем'єр Палас отримає кредит майже на $33 млн

Державний Укргазбанк видасть кредит в розмірі 910 млн грн (близько $33 млн) готелю Прем'єр Палас, що входить в групу VS Energy російських підприємців Олександра Бабакова, Євгенія Гінера і Михайла Воєводіна.

Так, 22 грудня 2017 року акціонери схвалили висновок генерального кредитної угоди з Укргазбанком на 910 млн грн, - свідчать дані в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інформує liga.net.

Після цього, акціонери Прем'єр Палас погодилися надати в заставу за кредитом будівлю готелю в Києві площею 27,7 тис. Кв м.

Згідно з повідомленням, ринкова вартість цієї будівлі становить 979,5 млн грн.

Кіпрська компанія Pumori Enterprises Investments Ltd володіє 62,2% Прем'єр Палас, 29,1% належать Східно-Європейської готельної компанії (Київ).

Номінальними власниками бізнесу є громадяни Латвії Дідзіс Берзініс і Віліс Дамбініс, громадянка Словаччини Наталія Селіванова і громадянин Німеччини Геннадій Соколов.

94,94% акцій Укргазбанку належить державі. За даними НБУ, на 1 липня за розміром активів банк займав 4-е місце (65,7 млрд грy) серед 88 діючих банків.