Укргазвидобування домовилася про співпрацю зі світовим хімічним гігантом
Відзначається, що підписанню угоди передувала підготовча робота з підбору, розробки та тестування присадок, що тривала майже рік, - повідомили у прес-службі компанії.
Наразі компанії ведуть переговори щодо розширення лінійки продукції, яку BASF може постачати українському виробнику.
Укргазвидобування, 100% акцій якої належить НАК Нафтогаз України, є найбільшою газодобувною компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу. Також експлуатує Шебелинський ГПЗ.
BASF SE (Societas Europaea) — німецький хімічний концерн зі штаб-квартирою у Людвіґсгафені. Це найбільша у світі компанія хімічного спрямування. Концерн виробляє широкий спектр продуктів: пластик, фарбу, косметику, харчові добавки, технічні та будівельні хімікати, засоби агрохімічного захисту рослин тощо.
Раніше, Державна газовидобувна компанія Укргазвидобування запустила Шебелинський газопереробний завод (ГПЗ, Харківська область) після проведення планового ремонту обладнання.
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