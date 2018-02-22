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Укргазвидобування домовилася про співпрацю зі світовим хімічним гігантом

BASF буде постачати продукцію для поліпшення якості палива
Державна газовидобувна компанія Укргазвидобування уклала угоду з німецьким хімічним концерном BASF про постачання пакету присадок, які поліпшать низькотемпературні характеристики дизельного пального.
Укргазвидобування домовилася про співпрацю зі світовим хімічним гігантом Фото: EPA/UPG

Відзначається, що підписанню угоди передувала підготовча робота з підбору, розробки та тестування присадок, що тривала майже рік, - повідомили у прес-службі компанії.

Наразі компанії ведуть переговори щодо розширення лінійки продукції, яку BASF може постачати українському виробнику.

Укргазвидобування, 100% акцій якої належить НАК Нафтогаз України, є найбільшою газодобувною компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу. Також експлуатує Шебелинський ГПЗ.

BASF SE (Societas Europaea) — німецький хімічний концерн зі штаб-квартирою у Людвіґсгафені. Це найбільша у світі компанія хімічного спрямування. Концерн виробляє широкий спектр продуктів: пластик, фарбу, косметику, харчові добавки, технічні та будівельні хімікати, засоби агрохімічного захисту рослин тощо.

Раніше, Державна газовидобувна компанія Укргазвидобування запустила Шебелинський газопереробний завод (ГПЗ, Харківська область) після проведення планового ремонту обладнання.


 

 

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22 02 2018 20:22
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