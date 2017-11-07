Укргазвидобування купила весь лот Укртранснафти

11 липня державна газовидобувна компанія Укргазвидобування купила всі виставлені оператором нафтотранспортної системи компанією Укртранснафта 5 тис. тонн нафти сорту Azeri Light на електронних торгах на майданчику Української енергетичної біржі.

"Все 5 тис. тонн "легкої "нафти за стартовою ціною придбала Укргазвидобування з метою переробки на Шебелинському заводі (входить в структуру Укргазвидобування). До речі, це буде перший досвід виготовлення палива з азербайджанської сировини на даному ГПЗ", - повідомляє прес-служба Укртранснафти.

Стартова ціна розраховувалася за формулою з урахуванням котирувань Platts, коефіцієнта баррелізаціі і валютного курсу НБУ за останні 15 днів до реєстрації на торги.

Терміни поставки - з 19 липня по 10 серпня.

У листопаді 2016 року Укртранснафта і компанія Укртатнафта підписали договір, який передбачає початок поставок імпортної нафти сорту Azeri Light нафтопроводами з морського нафтового терміналу Південний (Одеса) на Кременчуцький НПЗ з 2017 року.

10 березня Укртранснафта почала прокачування азербайджанської нафти з Одеси на Кременчуцький НПЗ.

У березні-травні Укртранснафта транспортувала на Кременчуцький НПЗ 207 тис. тонн нафти сорту Azeri Light.

Укргазвидобування є найбільшим видобувачем газу в Україні і, відповідно до постанови Кабміну, зобов'язана реалізовувати всі обсяги видобутого газу Національної акціонерної компанії Нафтогаз України для потреб населення.

100% акцій компанії належить Нафтогазу.