Укргазвидобування купила весь лот Укртранснафти
"Все 5 тис. тонн "легкої "нафти за стартовою ціною придбала Укргазвидобування з метою переробки на Шебелинському заводі (входить в структуру Укргазвидобування). До речі, це буде перший досвід виготовлення палива з азербайджанської сировини на даному ГПЗ", - повідомляє прес-служба Укртранснафти.
Стартова ціна розраховувалася за формулою з урахуванням котирувань Platts, коефіцієнта баррелізаціі і валютного курсу НБУ за останні 15 днів до реєстрації на торги.
Терміни поставки - з 19 липня по 10 серпня.
У листопаді 2016 року Укртранснафта і компанія Укртатнафта підписали договір, який передбачає початок поставок імпортної нафти сорту Azeri Light нафтопроводами з морського нафтового терміналу Південний (Одеса) на Кременчуцький НПЗ з 2017 року.
10 березня Укртранснафта почала прокачування азербайджанської нафти з Одеси на Кременчуцький НПЗ.
У березні-травні Укртранснафта транспортувала на Кременчуцький НПЗ 207 тис. тонн нафти сорту Azeri Light.
Укргазвидобування є найбільшим видобувачем газу в Україні і, відповідно до постанови Кабміну, зобов'язана реалізовувати всі обсяги видобутого газу Національної акціонерної компанії Нафтогаз України для потреб населення.
100% акцій компанії належить Нафтогазу.
Відзначимо, що Україна після закінчення опалювального сезону 2016/2017 років збільшила запаси газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) на 38,3%, свідчать оперативні дані ПАТ "Укртрансгаз".
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