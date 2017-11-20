"Укргазвидобування" за 78 млн найняло компанію Саші Браслєта вирощувати кукурудзу на землі держкомпанії

Компанія "Альфа-Капітал" із села Рунівщина Полтавської області належить Олександру Павлюченку, якого у ЗМІ називають кримінальним "авторитетом" на призвісько Саша "Браслет". Сьогодні він є помічником нардепа з "Народного фронту" Ігоря Котвицького

ПАТ "Укргазвидобування" 4 квітня уклало семирічну угоду з ПП "Альфа-Капітал" про послуги із виробництва сільськогосподарської продукції. Вартість додаткової угоди за 2017 рік становить 77,80 млн грн.

Звіт про договори був опублікований у системі "Прозорро" більше, ніж через півроку після їхнього підписання.

Держкомпанія строком на сім років замовила вирощування кукурудзи на своїх земельних угіддях площею 3 487 га на території Базилівщинської сільради Машівського р-ну Полтавської обл.

"Альфа-Капітал" виконуватиме дискування у два сліди, культивацію, коткування, посів, внесення мінеральних добрив і гербіцидів, міжрядний обробіток з підживленням. Роботи оплачуватимуть щороку шляхом передачі фірмі вирощеної нею кукурудзи, вартість якої визначатиметься за такою формулою: фіксована ціна 6 тис грн. за урожай з 1 га х площа + вартість робіт за прайсом, інформують "Наші гроші".

Різницю між вартістю кукурудзи за формулою та вартістю робіт за прайсом "Альфа-Капітал" сплачуватиме "Укргазвидобуванню" трьома рівними частинами протягом року.

Передбачено систему штрафів за невиконання чи неналежне виконання договору.

Олександр Павлюченко також керує ТОВ "Агрофірма "Куликово" Юлії Павлюченко. У квітні-серпні ця фірма отримала дрібних замовлень філії "Полтавагазвидобування" щодо послуг із управління земельними ресурсами на 5,82 млн грн.

Фінансовим директором "Альфа-Капіталу" і заступником директора "АФ "Куликово" працює Ірина Степаненко, депутат Полтавської облради від "БПП "Солідарність".

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Нагадаємо, що із Павлюченком пов'язані кілька фірм, які торік без аукціонів отримали дозволи на користування низкою родовищ нафти, газу, літієвих та уранових руд. Цьогоріч у жовтні Верховний суд відмінив судові рішення, які зобов’язали Державну службу геології та надр видати ТОВ "Атомні енергетичні системи України" спецдозволи на користування спеціальні дозволи на геологічну розвідку та видобуток урану в Миколаївській та Дніпропетровській областях.

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