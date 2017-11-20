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"Укргазвидобування" за 78 млн найняло компанію Саші Браслєта вирощувати кукурудзу на землі держкомпанії

Компанія "Альфа-Капітал" із села Рунівщина Полтавської області належить Олександру Павлюченку, якого у ЗМІ називають кримінальним "авторитетом" на призвісько Саша "Браслет". Сьогодні він є помічником нардепа з "Народного фронту" Ігоря Котвицького
ПАТ "Укргазвидобування" 4 квітня уклало семирічну угоду з ПП "Альфа-Капітал" про послуги із виробництва сільськогосподарської продукції. Вартість додаткової угоди за 2017 рік становить 77,80 млн грн.
"Укргазвидобування" за 78 млн найняло компанію Саші Браслєта вирощувати кукурудзу на землі держкомпанії Фото: Наші гроші

Звіт про договори був опублікований у системі "Прозорро" більше, ніж через півроку після їхнього підписання.

Держкомпанія строком на сім років замовила вирощування кукурудзи на своїх земельних угіддях площею 3 487 га на території Базилівщинської сільради Машівського р-ну Полтавської обл.

"Альфа-Капітал" виконуватиме дискування у два сліди, культивацію, коткування, посів, внесення мінеральних добрив і гербіцидів, міжрядний обробіток з підживленням. Роботи оплачуватимуть щороку шляхом передачі фірмі вирощеної нею кукурудзи, вартість якої визначатиметься за такою формулою: фіксована ціна 6 тис грн. за урожай з 1 га х площа + вартість робіт за прайсом, інформують "Наші гроші".

Різницю між вартістю кукурудзи за формулою та вартістю робіт за прайсом "Альфа-Капітал" сплачуватиме "Укргазвидобуванню" трьома рівними частинами протягом року.

Передбачено систему штрафів за невиконання чи неналежне виконання договору.

Олександр Павлюченко також керує ТОВ "Агрофірма "Куликово" Юлії Павлюченко. У квітні-серпні ця фірма отримала дрібних замовлень філії "Полтавагазвидобування" щодо послуг із управління земельними ресурсами на 5,82 млн грн.

Фінансовим директором "Альфа-Капіталу" і заступником директора "АФ "Куликово" працює Ірина Степаненко, депутат Полтавської облради від "БПП "Солідарність".

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Нагадаємо, що із Павлюченком пов'язані кілька фірм, які торік без аукціонів отримали дозволи на користування низкою родовищ нафти, газу, літієвих та уранових руд. Цьогоріч у жовтні Верховний суд відмінив судові рішення, які зобов’язали Державну службу геології та надр видати ТОВ "Атомні енергетичні системи України" спецдозволи на користування спеціальні дозволи на геологічну розвідку та видобуток урану в Миколаївській та Дніпропетровській областях.

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Вид робіт Кількість, га Ціна, грн./га з ПДВ Вартість, грн. з ПДВ
Дискування у два сліди 6 974 630,00 4 393 620,00
Культивація 3 487 500,40 1 744 894,80
Коткування 3 487 193,20 673 688,40
Посів кукурудзи (з урахуванням вартості насіння) 3 487 9 391,20 32 747 114,40
Внесення мінеральних добрив (з урахуванням вартості добрив) 3 487 6 582,00 22 951 434,00
Внесення гербіцидів під кукурудзу (з урахуванням вартості гербіцидів) 3 487 2 540,40 8 858 374,80
Міжрядний обробіток із підживленням (з урахуванням вартості гербіцидів) 3 487 1 843,20 6 427 238,40
Усього: 77 796 364,80

 

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20 11 2017 12:17
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