"Укргазвидобування" за 78 млн найняло компанію Саші Браслєта вирощувати кукурудзу на землі держкомпанії
Звіт про договори був опублікований у системі "Прозорро" більше, ніж через півроку після їхнього підписання.
Держкомпанія строком на сім років замовила вирощування кукурудзи на своїх земельних угіддях площею 3 487 га на території Базилівщинської сільради Машівського р-ну Полтавської обл.
"Альфа-Капітал" виконуватиме дискування у два сліди, культивацію, коткування, посів, внесення мінеральних добрив і гербіцидів, міжрядний обробіток з підживленням. Роботи оплачуватимуть щороку шляхом передачі фірмі вирощеної нею кукурудзи, вартість якої визначатиметься за такою формулою: фіксована ціна 6 тис грн. за урожай з 1 га х площа + вартість робіт за прайсом, інформують "Наші гроші".
Різницю між вартістю кукурудзи за формулою та вартістю робіт за прайсом "Альфа-Капітал" сплачуватиме "Укргазвидобуванню" трьома рівними частинами протягом року.
Передбачено систему штрафів за невиконання чи неналежне виконання договору.
Олександр Павлюченко також керує ТОВ "Агрофірма "Куликово" Юлії Павлюченко. У квітні-серпні ця фірма отримала дрібних замовлень філії "Полтавагазвидобування" щодо послуг із управління земельними ресурсами на 5,82 млн грн.
Фінансовим директором "Альфа-Капіталу" і заступником директора "АФ "Куликово" працює Ірина Степаненко, депутат Полтавської облради від "БПП "Солідарність".
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Нагадаємо, що із Павлюченком пов'язані кілька фірм, які торік без аукціонів отримали дозволи на користування низкою родовищ нафти, газу, літієвих та уранових руд. Цьогоріч у жовтні Верховний суд відмінив судові рішення, які зобов’язали Державну службу геології та надр видати ТОВ "Атомні енергетичні системи України" спецдозволи на користування спеціальні дозволи на геологічну розвідку та видобуток урану в Миколаївській та Дніпропетровській областях.
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|Вид робіт
|Кількість, га
|Ціна, грн./га з ПДВ
|Вартість, грн. з ПДВ
|Дискування у два сліди
|6 974
|630,00
|4 393 620,00
|Культивація
|3 487
|500,40
|1 744 894,80
|Коткування
|3 487
|193,20
|673 688,40
|Посів кукурудзи (з урахуванням вартості насіння)
|3 487
|9 391,20
|32 747 114,40
|Внесення мінеральних добрив (з урахуванням вартості добрив)
|3 487
|6 582,00
|22 951 434,00
|Внесення гербіцидів під кукурудзу (з урахуванням вартості гербіцидів)
|3 487
|2 540,40
|8 858 374,80
|Міжрядний обробіток із підживленням (з урахуванням вартості гербіцидів)
|3 487
|1 843,20
|6 427 238,40
|Усього:
|77 796 364,80
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