Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Укргазвидобування розпочала ребрендинг своїх АЗС

Також на АЗК будуть магазин супутніх товарів і міні-кафе
Держкомпанія Укргазвидобування почала проводити ребрендинг мережі своїх автозаправних комплексів (АЗК).
Укргазвидобування розпочала ребрендинг своїх АЗС Фото: Укргазвидобування

Новий автозаправний комплекс почав роботу 7 вересня в Харкові.

АЗК буде працювати під брендом U.GO і пропонувати споживачам нафтопродукти виключно стандарту Євро-5 виробництва Шебелинського газопереробного заводу, який також знаходиться у власності компанії. З 2016 року завод повністю перейшов на випуск продукції стандартів Євро-4 і Євро-5, - повідомила прес-служба компанії.

Також на АЗК будуть магазин супутніх товарів і міні-кафе.

"За досить короткий термін ми модернізували Шебелинський завод, і почали випуск нафтопродуктів високої якості, чим довели, що робити європейське паливо в Україні можливо. Тепер ми почали оновлювати обличчя державної нафтопереробки, відкривши перший автозаправний комплекс сучасного формату", - зазначив директор з комерційних питань Укргазвидобування Сергій Федоренко. 

Нагадаємо, у квітні в "Укргазвидобуванні" заявили, що в офісі компанії проводяться обшуки Службою безпеки України.

Підставою для обшуків стала ухвала слідчого судді Шевченківського району Києва про вилучення комп'ютерної техніки у керівників Компанії та серверів.

Згодом в СБУ розповіли, що Федеральна служба безпеки Росії могла отримувати дані з України завдяки програмному забезпеченню "Стахановець", яке виявили у 8 компаніях, зокрема, в "Укргазвидобуванні" та "Dragon Capital".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 09 2017 15:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.