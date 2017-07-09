Укргазвидобування розпочала ребрендинг своїх АЗС
Новий автозаправний комплекс почав роботу 7 вересня в Харкові.
АЗК буде працювати під брендом U.GO і пропонувати споживачам нафтопродукти виключно стандарту Євро-5 виробництва Шебелинського газопереробного заводу, який також знаходиться у власності компанії. З 2016 року завод повністю перейшов на випуск продукції стандартів Євро-4 і Євро-5, - повідомила прес-служба компанії.
Також на АЗК будуть магазин супутніх товарів і міні-кафе.
"За досить короткий термін ми модернізували Шебелинський завод, і почали випуск нафтопродуктів високої якості, чим довели, що робити європейське паливо в Україні можливо. Тепер ми почали оновлювати обличчя державної нафтопереробки, відкривши перший автозаправний комплекс сучасного формату", - зазначив директор з комерційних питань Укргазвидобування Сергій Федоренко.
Нагадаємо, у квітні в "Укргазвидобуванні" заявили, що в офісі компанії проводяться обшуки Службою безпеки України.
Підставою для обшуків стала ухвала слідчого судді Шевченківського району Києва про вилучення комп'ютерної техніки у керівників Компанії та серверів.
Згодом в СБУ розповіли, що Федеральна служба безпеки Росії могла отримувати дані з України завдяки програмному забезпеченню "Стахановець", яке виявили у 8 компаніях, зокрема, в "Укргазвидобуванні" та "Dragon Capital".
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