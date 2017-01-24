"Укргазвидобування" закупило автівок на 57 млн, без пояснень відкинувши дешевші варіанти
Вже через тиждень замовник отримав перші 23 повнопривідні пікапи з потужними двигунами і гумою підвищеної прохідності по 950 тис грн. за штуку. Автомобілі від підрозділу корпорації "Тойота" у Таїланді призначені для аварійних бригад та інших робіт у віддалених місцевостях. Інформація про закупівлю розміщена на сайті системи ProZorro, інформують "Наші Гроші".
У тендері брали участь три компанії. ТОВ ТД "Автосвіт Миколаїв" пропонувало пікапи Mitsubishi L200 по 865 тис грн. за штуку. Однак пропозицію, дешевшу від майбутнього переможця загалом на 5,10 млн грн., відхилили. У протоколі відхилення вказано, що пропозиція "Автосвіт Миколаїв" не відповідала вимогам документації процедури закупівлі. Однак жодних подробиць причин відхилення тендерний комітет не оприлюднив.
Відтак до участі були допущені фірми "Алмаз Мотор, ЛТД" і ТОВ "Виробнично – технічне підприємство "Інжпроект". Обидві фірми вийшли на тендер з пропозицією саме автівок Toyota Hilux з різницею 0,008% між собою. При цьому в ході аукціону жоден з учасників не зробив жодного кроку на пониження ціни. Відтак пропозиція переможця була дешевшою від очікуваної ціни тендеру 57,00 млн грн. лише на 6 тис грн., або 0,01%.
Фото: "Наші Гроші"
Засновниками дніпровського ТОВ "Фірма "Алмаз Мотор, ЛТД" є Олексій Шох і Олександр Корнієнко.
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