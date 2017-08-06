"Укргідроенерго" хоче побудувати сонячні електростанції потужністю 80 МВт
"Зараз розробляємо ТЕО по 80 МВт сонячних електростанцій - на наших об'єктах є такі площі. Коли завершимо - запропонуємо реалізувати проекти приватним компаніям в партнерстві з нами. Це буде вигідно, оскільки на майданчиках вже є підключення до мереж і є охорона", - сказав генеральний директор компанії Ігор Сирота, інформує "Інтерфакс-Україна".
"Укргідроенерго" експлуатує всі великі гідроелектростанції, розташовані на українських ділянках Дніпра та Дністра.
Сумарна встановлена електрична потужність гідроелектростанцій генкомпанії становить 5411 МВт.
Держава в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості володіє 100% акцій компанії.
Нагадаємо, що очільник Одеської облдержадміністрації Максим Степанов та директор енергетичного холдингу KNESS GROUP Сергій Шакалов підписали меморандум про будівництво трьох сонячних електростанцій.
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