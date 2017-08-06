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"Укргідроенерго" хоче побудувати сонячні електростанції потужністю 80 МВт

Проект запропонують реалізувати приватним компаніям
ПАТ "Укрігідроенерго" готує техніко-економічне обґрунтування будівництва сонячних електростанцій загальною потужністю близько 80 МВт.
"Укргідроенерго" хоче побудувати сонячні електростанції потужністю 80 МВт Фото: apple.com

"Зараз розробляємо ТЕО по 80 МВт сонячних електростанцій - на наших об'єктах є такі площі. Коли завершимо - запропонуємо реалізувати проекти приватним компаніям в партнерстві з нами. Це буде вигідно, оскільки на майданчиках вже є підключення до мереж і є охорона", - сказав генеральний директор компанії Ігор Сирота, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Укргідроенерго" експлуатує всі великі гідроелектростанції, розташовані на українських ділянках Дніпра та Дністра.

Сумарна встановлена ​​електрична потужність гідроелектростанцій генкомпанії становить 5411 МВт.

Держава в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості володіє 100% акцій компанії.

Нагадаємо, що очільник Одеської облдержадміністрації Максим Степанов та директор енергетичного холдингу KNESS GROUP Сергій Шакалов підписали меморандум про будівництво трьох сонячних електростанцій.

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08 06 2017 20:39
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