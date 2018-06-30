Укргідрометцентр прогнозує температуру до +41°С у липні

Водночас у Карпатах можливий абсолютний мінімум температури на рівні 0ºС

У липні 2018 року Український Гідрометцентр прогнозує середньомісячну температуру на рівні +20°С – +24°С, однак у розпал спеки в деяких областях температура може сягнути й +41°С.

"Липень – найтепліший місяць року з частими грозами та зливами. Середня місячна температура повітря складає 17-22°, на півдні до 24º, у гірських районах 11-16°. Абсолютний максимум температури повітря 31-39°, у Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях місцями 40-41°, в гірських районах 24-30°. Абсолютний мінімум температури 2-11º тепла, в Карпатах 0-1º тепла", – повідомляє Укргідрометцентр.

Середню місячну кількість опадів прогнозують на рівні 46-102 мм, у Карпатах, на Прикарпатті, Тернопільщині та Хмельниччині – 103-184 мм, у південній частині місцями 29-47 мм.

Нагадаємо, через сильну спеку, яка очікується найближчими днями, у Грузії змінили графік проведення Єдиних національних іспитів.