Укрнафта, Мотор Січ та інші підприємства переходять у власність держави

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

Стратегічно важливі підприємства, які пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, В'ячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним переходять у власність держави.

Про це повідомляє ЕП.

Напередодні Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

Компаніям Коломойського в Укрнафті належить близько 42% акцій. Державі в особі НАК "Нафтогаз" до цього належали 50% плюс 1 акція. Власниками інших акцій є міноритарні акціонери. Укрнафта є найбільшою нафтовидобувною компанією України.

В Укртатнафті дніпропетровський олігарх спільно з партнером Геннадієм Боголюбовим володіють близько 60% акцій. Інші – у НАК "Нафтогаз". Ключовим активом Укртатнафти є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні вивели з ладу російські ракетнимі обстріли.

Донедавна власником заводу "Мотор Січ" був В'ячеслав Богуслаєв, який у 2017 році продав 56% акцій компанії китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Через наявність порушень, зокрема щодо дотримання антимонопольного законодавства операції з акціями Мотор Січі були заблоковані, а згодом – арештовані. Богуслаєва у жовтні арештували, звинувативши у державній зраді.

Компанія "АвтоКрАЗ" входить у групу "Фінанси та кредит" олігарха-втікача Костянтина Жеваго. Підприємство займається виготовленням великовантажних автомобілів.

Запоріжтрансформатор – підприємство-банкрут, яке виробляє трансформаторне та реакторне обладнання. Його власником є Костянтин Григоришин.