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"Укрнафта" не пустила державних аудиторів до себе на перевірку

У червні аудитори також не змогли потрапити на підприємство
Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" не допустила фахівців Державної аудиторської служби для перевірки діяльності компанії за період 2015-2018 років.
"Укрнафта" не пустила державних аудиторів до себе на перевірку Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє журналіст експертної організації StateWatch Ольга Євстігнєєва, яка оприлюднила лист служби, пише "Економічна правда".

У документі зазначено, що ДАС запланувала перевірити "Укрнафту" в другому кварталі цього року. Однак, в червні аудитори не змогли потрапити на підприємство з державною часткою.

"ПАТ "Укрнафта" не допустило фахівців Держаудитслужби до проведення зазначеного аудиту, про що складено відповідний акт, проінформовано Кабінет Міністрів та публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", - йдеться далі в документі.

Раніше iPress.ua вже писав, що НАК "Нафтогаз України" розглядає сценарій викупу групою "Приват" частини активів "Укрнафти" для погашення податкового боргу на 15 млрд грн.

 

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06 12 2018 12:16
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