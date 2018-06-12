"Укрнафта" не пустила державних аудиторів до себе на перевірку

У червні аудитори також не змогли потрапити на підприємство

Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" не допустила фахівців Державної аудиторської служби для перевірки діяльності компанії за період 2015-2018 років.

Про це повідомляє журналіст експертної організації StateWatch Ольга Євстігнєєва, яка оприлюднила лист служби, пише "Економічна правда".

У документі зазначено, що ДАС запланувала перевірити "Укрнафту" в другому кварталі цього року. Однак, в червні аудитори не змогли потрапити на підприємство з державною часткою.

"ПАТ "Укрнафта" не допустило фахівців Держаудитслужби до проведення зазначеного аудиту, про що складено відповідний акт, проінформовано Кабінет Міністрів та публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", - йдеться далі в документі.