"Укрнафта" продаватиме майно, щоб погасити борги
До складу комітету входитимуть представники акціонерів і представники "Укрнафти", повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".
З метою оцінки перспектив оздоровлення компанії шляхом досудової санації наглядова рада доручила голові правління НАК Марку Роллінса звернутися до ДФС щодо практичних і юридичних можливостей реалізації цього плану.
"Наглядова рада доручила Марку Роллінсу сформувати технічне завдання для залучення консультантів з оцінки майна та запасів вуглеводнів і юридичних консультантів, які повинні розробити план заходів щодо реалізації майна "Укрнафти" з метою погашення її податкової заборгованості", - сказано в повідомленні.
Як відомо, "Укрнафта" збільшила чистий збиток до 8,739 млрд гривень у 2016 році.
ПАТ "Укрнафта" - найбільша українська нафтовидобувна компанія. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція Укрнафти, групі компаній "Приват" Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова - близько 42% акцій.
Нагадаємо, що 6 червня три кіпрські компанії - міноритарні акціонери "Укрнафти" подали позов до держави Україна на суму $4,674 млрд.
3 червня представник державної виконавчої служби безпідставно передав ПАТ "Укрнафта" близько 2 млрд кубометрів газу, нібито вилучивши його з підземного сховища газу, яке управляється ПАТ "Укртрансгаз".
Борг сформувався переважно за рахунок несплати самостійно задекларованих сум рентних платежів, а також ПДВ і податку на прибуток. При цьому дебіторська заборгованість становить 18,676 млрд грн.
Читайте також: Як вивести мільярди з "Укрнафти" і вимагати ще
Чистий збиток "Укрнафти" за 2015 рік становить 4,9 мільярда гривень.
ПАТ "Укрнафта" - найбільша українська нафтовидобувна компанія. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", групі компаній "Приват" Ігоря Коломойського - близько 42% акцій.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану