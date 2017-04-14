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"Укрнафта" продаватиме майно, щоб погасити борги

"Укрнафта" збільшила чистий збиток до 8,739 млрд гривень у 2016 році
Наглядова рада ПАТ "Укрнафта" вирішила створити дорадчий орган з питань реструктуризації фінансового стану компанії.
"Укрнафта" продаватиме майно, щоб погасити борги Фото: oilreview.kiev.ua

До складу комітету входитимуть представники акціонерів і представники "Укрнафти", повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

З метою оцінки перспектив оздоровлення компанії шляхом досудової санації наглядова рада доручила голові правління НАК Марку Роллінса звернутися до ДФС щодо практичних і юридичних можливостей реалізації цього плану.

"Наглядова рада доручила Марку Роллінсу сформувати технічне завдання для залучення консультантів з оцінки майна та запасів вуглеводнів і юридичних консультантів, які повинні розробити план заходів щодо реалізації майна "Укрнафти" з метою погашення її податкової заборгованості", - сказано в повідомленні.

Як відомо, "Укрнафта" збільшила чистий збиток до 8,739 млрд гривень у 2016 році.

ПАТ "Укрнафта" - найбільша українська нафтовидобувна компанія. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція Укрнафти, групі компаній "Приват" Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова - близько 42% акцій.

Нагадаємо, що 6 червня три кіпрські компанії - міноритарні акціонери "Укрнафти" подали позов до держави Україна на суму $4,674 млрд.

3 червня представник державної виконавчої служби безпідставно передав ПАТ "Укрнафта" близько 2 млрд кубометрів газу, нібито вилучивши його з підземного сховища газу, яке управляється ПАТ "Укртрансгаз".

Борг сформувався переважно за рахунок несплати самостійно задекларованих сум рентних платежів, а також ПДВ і податку на прибуток. При цьому дебіторська заборгованість становить 18,676 млрд грн.

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Чистий збиток "Укрнафти" за 2015 рік становить 4,9 мільярда гривень.

ПАТ "Укрнафта" - найбільша українська нафтовидобувна компанія. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", групі компаній "Приват" Ігоря Коломойського - близько 42% акцій.

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