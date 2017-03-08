Укрнафті продовжать ліцензії на видобуток до 2037 року

У 2017 році закінчується термін дії спецдозволів компанії на 9 родовищах

Комісія з питань надрокористування при Держгеології рекомендує продовжити спеціальні дозволи (ліцензії) на користування надрами для найбільшої нафтовидобувної компанії Укрнафта на 20 років - до 2037 року.

"20 липня відбулося засідання комісії з питань надрокористування, на якому прийняли позитивне рішення про продовження ліцензій по Укрнафті на 20 років", - повідомили в Держгеології, інформують Українські новини.

Нагадаємо, що 9 червня Укрнафта зупинила видобуток на Південно-Панасівському родовищі в Сумській області через відмову Державної служби геології і надр в продовженні спеціального дозволу на користування надрами, який закінчився. Таким чином, без газу залишилися 4 села.

Крім того, з 27 червня 2017 Укрнафта була змушена зупинити видобуток вуглеводнів на Анастасіївському, Рибальському, Артюховскому і Коржівському родовищах у Сумській області.

Раніше Укрнафта звернулася до голови Сумської ОДА, з проханням в рамках повноважень глави адміністрації, не допустити зупинки на шести родовищах підприємства, на яких незабаром має закінчитися термін дії спеціальних дозволів на видобуток.

У 2017 році закінчується термін дії спецдозволів компанії на 9 родовищах. Укрнафта оцінює втрати від непродовження дії 9 дозволів у 4 млрд грн.

Сумарний видобуток на 9 родовищах становить 275,7 тис. тонн нафти (близько 20% річного обсягу видобутку нафти Укрнафти) і 87,9 млн куб. м природного газу.

50%+1 акція Укрнафти належить НАК Нафтогаз України, за 13,6% - компаніям Littop Enterprises Limited і Bridgemont Ventures Limited і 12,9% - Bordo Management Limited. 9,9% акцій компанії належать іншим акціонерам.

Нагадаємо, станом на 31 грудня 2016 року податковий борг компанії "Укрнафта" зріс на 3,1 млрд гривень - до 13,2 млрд гривень.

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