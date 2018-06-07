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"Укроборонпром": Альтернативи міномету "Молоту" немає

Що стосується вибухів, то, за його словами, відбувається вибух не міномету, а мін
Директор держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін заявив, що наразі в Україні немає альтернативи мінометам "Молот", від вибуху якого у Рівненській області загинуло четверо військових.
"Укроборонпром": Альтернативи міномету "Молоту" немає Міномет "Молот". Фото: ukroboronprom.com

"На сьогоднішній день альтернативи міномету М-120-15 "Молот" у нас немає. У будь-якому випадку його треба було робити і треба його використовувати у Збройних силах", - сказав Букін журналістам у п'ятницю.

"Так, він може бути і від взаємодії з мінометом. Але давайте дочекаємося результату розслідування", - додав керівник "Укроборонпрому".

Нагадаємо, що 6 липня під час військових навчань на рівненському полігоні вибухнув міномет "Молот".

Основною версією вибуху є порушення заходів безпеки.

Пізніше, Президент Петро Порошенко доручив військовому керівництву оперативно розслідувати причини трагедії на полігоні в Рівненській області та тимчасово заборонив використовувати міномети "Молот".

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06 07 2018 17:01
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