"Укроборонпром": Альтернативи міномету "Молоту" немає
"На сьогоднішній день альтернативи міномету М-120-15 "Молот" у нас немає. У будь-якому випадку його треба було робити і треба його використовувати у Збройних силах", - сказав Букін журналістам у п'ятницю.
"Так, він може бути і від взаємодії з мінометом. Але давайте дочекаємося результату розслідування", - додав керівник "Укроборонпрому".
Нагадаємо, що 6 липня під час військових навчань на рівненському полігоні вибухнув міномет "Молот".
Основною версією вибуху є порушення заходів безпеки.
Пізніше, Президент Петро Порошенко доручив військовому керівництву оперативно розслідувати причини трагедії на полігоні в Рівненській області та тимчасово заборонив використовувати міномети "Молот".
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