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"Укроборонпром" домовився про нові ринки з Бразилією

Це дозволить вивести роботу на новий рівень
Команда з державного концерну Укроборонпром домовилась про поставки та купівлю товарів цивільного та подвійного призначення, а також кооперацію між країнами на міжнародних майданчиках з Торгово-промисловою палатою Бразилії.
"Укроборонпром" домовився про нові ринки з Бразилією Фото: zn.ua

"Такі домовленості дадуть поштовх для економічної співпраці між Україною та Бразилією – це дозволить вивести роботу на новий рівень", – прокоментував підсумки зустрічі заступник гендиректора з розвитку Укроборонпрому Артур Херувімов.

Про це повідомляє прес-служба держконцерну.

Приваблива для України угода була укладена в ході Міжнародної виставки з питань оборони і безпеки LAAD-2017 Defence & Security.

Вона проходить з 4 по 7 квітня та об’єднує виробників і постачальників технологій для збройних сил та оборонно-промислових комплексів країн, а також керівників служб безпеки великих корпорацій, підприємств.

Нагадаємо, раніше державний концерн "Укроборонпром" відкрив офіційне представництво в Абу-Дабі (ОАЕ).

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06 04 2017 23:39
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