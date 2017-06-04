"Укроборонпром" домовився про нові ринки з Бразилією
"Такі домовленості дадуть поштовх для економічної співпраці між Україною та Бразилією – це дозволить вивести роботу на новий рівень", – прокоментував підсумки зустрічі заступник гендиректора з розвитку Укроборонпрому Артур Херувімов.
Про це повідомляє прес-служба держконцерну.
Приваблива для України угода була укладена в ході Міжнародної виставки з питань оборони і безпеки LAAD-2017 Defence & Security.
Вона проходить з 4 по 7 квітня та об’єднує виробників і постачальників технологій для збройних сил та оборонно-промислових комплексів країн, а також керівників служб безпеки великих корпорацій, підприємств.
Нагадаємо, раніше державний концерн "Укроборонпром" відкрив офіційне представництво в Абу-Дабі (ОАЕ).
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