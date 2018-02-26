Укроборонпром хоче долучитись до проекту Hyperloop в Україні

ДК "Укроборонпром" разом із іншими провідними науковими та виробничими об'єднаннями та підприємствами приєднався до ініціативи Міністерства інфраструктури із розвитку новітніх транспортних технологій в Україні, в першу чергу швидкісної транспортної системи Hyperloop.

Про це повідомляє прес-служба концерну.

"Укроборонпром" готовий здійснювати роботи над проектом на кожній із стадій. В концерні налічується понад 30 наукових центрів, частина з них володіє технологіями та науковим досвідом, який необхідний для реалізації цього проекту. Водночас десятки інших виробничих підприємств концерну в рамках дозавантаження виробничих потужностей після виконання робіт за держоборонзамовленням можуть приєднатися до виробництва як кінцевого продукту, так і окремих вузлів чи агрегатів", – цитує прес-служба генерального директора ДК "Укроборонпром" Павла Букіна.

Окрім "Укроборонпрому" в цьому проекті візьмуть участь Національна академія наук України, Octagonal Corporation, ДП "Виробниче об’єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова" (ВО "Південмаш"), ПАТ "Каховський завод електрозварювального устаткування", ТОВ "Інтерпайп Україна", Unit.City, Агентство розвитку Дніпра, Український інститут майбутнього та Платформа розвитку інновацій.

Проект розділений на три стадії. На першій, яка лежить на плечах НАН України та залучених експертів, буде отримано наукову оцінку, прораховані всі ризики і весь потенціал та технології, які необхідно застосовувати, а також буде оцінений вплив на регуляторне середовище.

На другій стадії буде розпочате будівництво та введення в експлуатацію тестового майданчика в місті Дніпро, для чого планується залучити, в першу чергу, венчурні інвестиції. На завершальній. третій стадії, після пройденого тестового етапу, буде здійснений перехід до промислового виробництва.

Нагадаємо, українські компанії розроблятимуть власну швидкісну залізницю за технологією Hyperloop. Для цих цілей створено проект Hype.ua. Він з'явиться у Дніпрі за підтримки партнерів, які будують Hyperloop у Мексиці, компанії Оctagonal corp.