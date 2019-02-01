CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДК "Укроборонпром" за 2018 рік передав Збройним Силам близько 50 модернізованих та відремонтованих літаків і вертольотів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укроборонпром" передав війську 50 літаків та вертольотів за 2018 рік
Такий результат став можливим завдяки роботі авіабудівних підприємств "Укроборонпрому"
Фото: ukroboronprom.com.ua
"За цей рік українські льотчики отримали винищувачі Су-27 та МіГ-29, штурмовики Су-25, бомбардувальники та розвідники Су-24, транспортні літаки Ан-26 та Іл-76, навчально-тренувальні літаки L-39, вертольоти Мі-24, Мі-14 та Мі-8", - повідомляє прес-служба концерну.
Фото: ukroboronprom.com.ua
Фото: ukroboronprom.com.ua
Відзначається, що такий результат став можливим завдяки роботі авіабудівних підприємств "Укроборонпрому", які виконували державне оборонне замовлення та зобов'язання з ремонту.
Нагадаємо, що "Укроборонпром" протягом 2018 року передав українській армії понад 2500 одиниць високоточного озброєння.
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02 01 2019 11:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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