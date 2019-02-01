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"Укроборонпром" передав війську 50 літаків та вертольотів за 2018 рік

Такий результат став можливим завдяки роботі авіабудівних підприємств "Укроборонпрому"
ДК "Укроборонпром" за 2018 рік передав Збройним Силам близько 50 модернізованих та відремонтованих літаків і вертольотів.
"Укроборонпром" передав війську 50 літаків та вертольотів за 2018 рік Фото: ukroboronprom.com.ua

"За цей рік українські льотчики отримали винищувачі Су-27 та МіГ-29, штурмовики Су-25, бомбардувальники та розвідники Су-24, транспортні літаки Ан-26 та Іл-76, навчально-тренувальні літаки L-39, вертольоти Мі-24, Мі-14 та Мі-8", - повідомляє прес-служба концерну.


Фото: ukroboronprom.com.ua


Фото: ukroboronprom.com.ua

Відзначається, що такий результат став можливим завдяки роботі авіабудівних підприємств "Укроборонпрому", які виконували державне оборонне замовлення та зобов'язання з ремонту.

Нагадаємо, що "Укроборонпром" протягом 2018 року передав українській армії понад 2500 одиниць високоточного озброєння.

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02 01 2019 11:40
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