"Укроборонпром" підписав контракт на $150 млн з фейковим інвестором

З пошуку в LinkedIn вдалося виявити тільки двох співробітників загадкової Oriole Capital Group, які працюють в компанії з осені 2017 року

13 листопада ДК "Укроборонпром" повідомив про залучення 150 млн доларів інвестицій від американської компанії Oriole Capital Group на серійне виготовлення літаків Ан-74 у Харкові.

"ДК "Укроборонпром", ДП "Харківське державне авіаційне виробниче підприємство" та американська Oriole Capital Group досягли домовленості щодо залучення потужних інвестицій на харківське підприємство. У відповідності до домовленості "Харківське державне авіаційне виробниче підприємство", що входить до складу "Укроборонпрому", отримає замовлення на серійне виготовлення літаків у розмірі 150 мільйонів доларів США. "Ця домовленість з залучення інвестицій з США є надважливою подією для України. Вперше на авіабудівне підприємство нашої країни заходить потужний інвестор міжнародного рівня, який планує вкладати кошти протягом багатьох років. Це є доказом того, що підприємства "Укроборонпрому" є надійними партнерами світового рівня, які гарантують якісне та своєчасне виконання замовлень. Фактично, це чіткий сигнал, "зелене світло", для інших інвесторів, які зараз обмірковують можливості інвестицій у українську високотехнологічну промисловість. Інвестиційна та операційна підтримка Oriole значно підвищить комерційні виробничі можливості країни в регіоні та за її межами і являє собою стратегічну можливість продемонструвати об’єднані можливості партнерства України та США", – прокоментував досягнуті домовленості Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Роман Романов.

"Парадокс, але виявилося, що в Гуглі важко знайти будь-яку інформацію про компанію Oriole Capital Group. Майже всі посилання - це передруки вчорашніх повідомлень "Укроборонпрому"", - пише на своїй сторінці у Facebook Юрій Бутусов.

За його словами, незв'язаних з цією подією посилань всього чотири і одна з них - сайт компанії https://www.oriolecapitalgroup.com/. При цьому, на цьому порталі нічого не сказано про компанію, крім її американської адреси.

Як бачите, сайт являє собою ОДНУ сторінку, де практично нічого про компанію не сказано, крім її американської адреси. НІ-ЧО-ГО. Ні проектів, ні імен керівників, ні інженерів, нічого. Решта три посилання - це просто дані компанії по базах даних. Інвестор нікуди не інвестує і не повідомляє про свою інвестиційну активність нічого. Дивна інвестиційна діяльність", - додає журналіст.

З пошуку в популярній в США мережі для професіоналів Лінкедін Антон Марчук експерт РПР виявив тільки ДВОХ співробітників Oriole Capital Group:

"У цій мережі видно, що "Oriole Capital Group" своїм місцем роботи вказали дві особи - Pasha Saleh, який там є старшим віце-президентом і працює з жовтня цього року. Друга особа - комунікаційниця Kristine Szarkowitz, яка працює у цій компанії з листопада 2017. Хоча компанія, судячи з її сайту, зареєстрована в Лос-Анжелесі, обидвоє вказали у Linkedin, що "Oriole Capital Group" знаходиться в Сіетлі. А тепер найцікавіший момент: Pasha Saleh, віце-президент поважної компанії, яка має 150 млн дол для інвестицій в Харківський авіазавод, з листопада цього року одночасно працює... звичайним пілотом в авіакомпанії "Alaska Airlines". А Kristine Szarkowitz, консультуючи у комунікаціях цю потужну компанію, одночасно консультує ще три фірми, одну з яких вона сама і заснувала".

У прес-релізі "Укроборонпрому" про саму компанію сказано лаконічно: "Oriole Capital Group була заснована керівниками компанії Wamar International, багатопрофільною виробничою та сервісною компанією, що займається виробництвом броньованих машин, виробництвом газових турбін та авіатехнологіями, а також авіалогістичною компанією Aero-Pioneer Group, яка володіє та експлуатує літаки в складних умовах від імені великих компаній та міжнародних організацій. Команда складається з керівників провідної авіаційної промисловості та регуляторних організацій, включаючи Boeing, Hawker-Beechcraft, Cessna, Thales, United Airlines, Textron Aviation, Raytheon та FAA".

Далі Юрій Бутусов пише: "Ну, думаю, може Wamar International це якийсь авіагігант, і створив якусь фірму-посередника спеціально для роботи в Україні? Заходимо на сайт компанії http://wamarinc.com/ і ... тут немає ніякої інформації, якими інвестиціями в авіабудуванні займається Wamar International. Взагалі інформація вся без деталей і конкретних проектів. Дивимося в Гуглі а що вони роблять і куди інвестують? А нічого. Гортаємо сторінки, і там немає якихось проектів, пов'язаних з компанією. Немає статей в ЗМІ, немає прес-релізів навіть, відгуків, є тільки контактні дані розкидані по базах даних.

Але не втрачаємо надії. Раз це високотехнологічна компанія, напевно, вона бере участь у виставках, про неї є багато відео? Заходимо в Google і в Youtube - і знаходимо ... ОДНЕ відео під назвою Ambassador Visits Wamar International від 5 листопада 2011 року. Перевірте самі:

На відео декілька чоловік спілкується на якійсь виставці, ніяких зразків техніки не видно, запис на мобільний телефон, нічого не чути і не зрозуміло, пару хвилин за все, навіщо це взагалі ставили - ну може для індексації в пошукових запитах?

Одну жінку по Yuotube можна впізнати. Є така сторінка з відео Wamar Technologies Company Overview, схожу назву, на сторінці тільки одне відео, викладене 1 березня 2013 року:

"Це розповідь про невелику американську компанію, яка пропонує рішення з відеоспостереження та систем зв'язку в штаті Каліфорнія, для поліції та пожежників. На цьому відео на 5 хвилині ми бачимо як Sandi Lehan, титрована як "колишній офіцер поліції Сан Дієго", розповідає про важливість такого обладнання в екстремальних ситуаціях. Тобто про згадані "Укроборонпромом" інвесторів в інтернеті існує всього кілька згадок, які говорять про те, що помпезно презентовано контракт з фейковий структурою, яка не проводить ніякої помітної профільної діяльності і не займається великими інвестиціями. Весь цей пошук реально займає якихось 15 хвилин, все легко подивитися самому. Навіщо ж тоді так урочисто презентується угода з якоюсь незрозумілою компанією, яка видається за прорив і "зелене світло" в США? Виникає враження, що такі фото і презентації повинні просто імітувати в річному звіті "Укроборонпрому" ефективність роботи по залученню інвестицій. А прийдуть ці інвестиції за фактом чи ні - нікого не цікавить", - зауважує журналіст.

За його словами, викликаний громадський резонанс повинен змусити "Укроборонпром" розкрити деталі угоди, терміни отримання інвестицій, умови. Адже оголошено контракт з цивільним заводом, нібито по цивільному авіабудуванню, нічого секретного тут немає. Тому якщо договір не буде деталізовано, може виникнути враження, що Роман Романов або сам введений в оману щодо нікому невідомого "інвестора", або просуває недостовірну інформацію з метою введення в оману платників податків, які фінансують "Укроборонпром".

"У Росії одним з символів бездарного "розпилу" державних коштів в авіабудуванні є проект "Суперджет". Багатомільярдний дотаційний літак з іноземних комплектуючих, який ніколи не стане комерційно успішним і не націлений на прибуток. Так ось для того, щоб кожен рік малювати красиві звіти і дурити голову кремлівської банди, керівництво "Суперджет" імітує бурхливу піар-активність - поширює релізи про наміри якихось дрібних маловідомих компаній купити, а частіше взяти в оренду "Суперджет", що нібито хтось має намір купити багато літаків. І під цим піар-прикриттям, розписуючи надії, що колись літак окупиться, вибивають з бюджету все нові і нові мільярди, будують нові і нові "Суперджет", які програють безнадійно своїм конкурентам. На вибиванні дотацій з бюджету реально і стоїть ця красива піраміда. Як же не хочеться, щоб ми в Україні повторювали сумний досвід сусідів, коли імітація бурхливої ​​діяльності і неіснуючих успіхів просто прикриває відсутність реальної роботи. Обман навіть гірше ніж будь-яка помилка або порушення", - пише Бутусов.

Нагадаємо, що державний концерн "Укроборонпром" не допустив співробітників Державної аудиторської служби для проведення аудиту на підприємствах концерну.

Раніше, журналісти програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом" повідомляли, що ДК "Укроборонпром", який очолюють наближені до президента менеджери, перераховує десятки мільйонів бюджетних коштів на фіктивні фірми.

Після цього "Укроборнпром" запевняв, що не працює з "прокладками" і діє прозоро.