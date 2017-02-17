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Укроборонпром підпише з одеськими підприємствами угод на 140 мільйонів гривень

Директор Укроборонпрому повіз контракти до Одеси
Підприємства Одеської області приєднаються до масштабної програми Укроборонпрому по імпортозаміщенню.
Укроборонпром підпише з одеськими підприємствами угод на 140 мільйонів гривень Фото: capital.ua

Планується лише за один 2017 рік підписати договорів на суму більше 140 млн грн.

"Одеська область має величезний промисловий потенціал, в ній розташовано 32 підприємства, потужності яких може бути використані підприємствами Концерну. При цьому вже зараз на Одещині тісна співпраця налагоджена з 10 підприємствами різних форм власності", - йдеться у повідомленні Укроборонпрому.

Так, у 2016 році було укладено договорів на суму 88 млн грн, а у 2017 попередньо ця сума становить більше 140 млн грн.

Під час візиту Генеральний директор Укроборонпром Роман Романов проінспектував діяльність ДП Одеського авіаційного заводу та відвідав ТОВ Телекарт, з яким вже співпрацюють підприємства-учасники Концерну.

Нагадаэмо, що державний концерн "Укроборонпром" у 2016 році передав військовим 2139 одиниць нового та модернізованого ОВТ.

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17 02 2017 21:36
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