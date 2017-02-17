Укроборонпром підпише з одеськими підприємствами угод на 140 мільйонів гривень

Підприємства Одеської області приєднаються до масштабної програми Укроборонпрому по імпортозаміщенню.

Планується лише за один 2017 рік підписати договорів на суму більше 140 млн грн.

"Одеська область має величезний промисловий потенціал, в ній розташовано 32 підприємства, потужності яких може бути використані підприємствами Концерну. При цьому вже зараз на Одещині тісна співпраця налагоджена з 10 підприємствами різних форм власності", - йдеться у повідомленні Укроборонпрому.

Так, у 2016 році було укладено договорів на суму 88 млн грн, а у 2017 попередньо ця сума становить більше 140 млн грн.

Під час візиту Генеральний директор Укроборонпром Роман Романов проінспектував діяльність ДП Одеського авіаційного заводу та відвідав ТОВ Телекарт, з яким вже співпрацюють підприємства-учасники Концерну.

Нагадаэмо, що державний концерн "Укроборонпром" у 2016 році передав військовим 2139 одиниць нового та модернізованого ОВТ.