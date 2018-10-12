"Укроборонпром" посів 81-е місце в рейтингу топ-100 найбільших продавців зброї, - SIPRI
З 2002 року на другій сходинці в світовому рейтингу розташовувалася Велика Британія, однак у 2017 році її місце зайняла Росія з часткою світового ринку в 9,5%. Торік Росія продала зброї на 37,7 млрд доларів, повідомляється в доповіді Стокгольмського інституту досліджень проблем миру (SIPRI).
Світове лідерство з продажу зброї міцно тримають США. Свою доповідь Стокгольмський інститут дослідження проблем світу готує спираючись на дані від ста провідних світових виробників озброєнь, і 42 з них - американські. До топ-10 найбільших зброярів входить п'ять компаній США. Найбільшими виробниками озброєнь в світі є Lockheed Martin і Boeing.
У грошовому вираженні загальний обсяг продажів ста найбільших компаній сягає 398,2 млрд доларів. З них 226,6 млрд доларів (57%) заробили американські зброярі. Lockheed Martin, який є світовим лідером, заробив у 2017 році 44,9 млрд.
У топ-100 найбільших зброярів світу входить і 24 компанії з Західної Європи, вони займають 23,8% від загального обсягу продажів. Сім з них - британські, найбільша з них BAE Systems, її продажі склали 22,9 млрд доларів.
Україна в доповіді Стокгольмського інституту не згадується, проте представлена в топ-100 найбільших виробників зброї. "Укроборонпром" займає 81-е місце з продажами в 1,02 млрд доларів. Порівняно з минулим роком вітчизняна компанія опустилася в рейтингу на дві позиції.
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