"Укроборонпром" посів 81-е місце в рейтингу топ-100 найбільших продавців зброї, - SIPRI

Росія випередила Велику Британію і в 2017 році вийшла на друге місце в світі з продажу зброї.

З 2002 року на другій сходинці в світовому рейтингу розташовувалася Велика Британія, однак у 2017 році її місце зайняла Росія з часткою світового ринку в 9,5%. Торік Росія продала зброї на 37,7 млрд доларів, повідомляється в доповіді Стокгольмського інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

Світове лідерство з продажу зброї міцно тримають США. Свою доповідь Стокгольмський інститут дослідження проблем світу готує спираючись на дані від ста провідних світових виробників озброєнь, і 42 з них - американські. До топ-10 найбільших зброярів входить п'ять компаній США. Найбільшими виробниками озброєнь в світі є Lockheed Martin і Boeing.

У грошовому вираженні загальний обсяг продажів ста найбільших компаній сягає 398,2 млрд доларів. З них 226,6 млрд доларів (57%) заробили американські зброярі. Lockheed Martin, який є світовим лідером, заробив у 2017 році 44,9 млрд.

У топ-100 найбільших зброярів світу входить і 24 компанії з Західної Європи, вони займають 23,8% від загального обсягу продажів. Сім з них - британські, найбільша з них BAE Systems, її продажі склали 22,9 млрд доларів.

Україна в доповіді Стокгольмського інституту не згадується, проте представлена в топ-100 найбільших виробників зброї. "Укроборонпром" займає 81-е місце з продажами в 1,02 млрд доларів. Порівняно з минулим роком вітчизняна компанія опустилася в рейтингу на дві позиції.